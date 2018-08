Încă doi stranieri la Astra!

Astra Giurgiu se îmbogăţeşte pe zi ce trece cu jucători străini. După ce a câştigat cu 1-0 meciul cu FCSB din prima etapă s-ar părea că Astra are pretenţii la titlu. În special în noua formulă, căci, pe lângă cele 4 transferuri rezolvate,Llullaku, Neluţ Roşu, Julien Begue şi George Marin, giurgiuvenii au mai parafat două transferuri după meciul de sâmbătă cu FCSB, arată fanatik.ro (www.fanatik.ro/astra-doua-transferuri-dupa-victoria-cu-fcsb).

Astfel, doi stranieri vin în România să pună umărul la victoria Astrei. Este vorba despre Dylan Bahamboula, un atacant francez de 23 de ani care a fost crescut de AS Monaco. El nu a jucat pentru fosta campioană a Franţei. În 2016 a fost cumpărat de Dijon, club care l-a trimis la Gazellec Ajaccio. Mijlocaşul ofensiv de bandă este cotat la 600.000 de euro. Al doilea transfer este cel al luiMike Cestor. Un fundaş central de picior stâng în vârstă de 26 de ani. Cestor a jucat în ultimii doi ani la o formaţie din liga a 4-a franceză, SAS Espinal. Are 4 meciuri la naţionala U20 a statului Congo şi este evaluat la 150.000 de euro. Potrivit aceleiaşi surse, patronul Astrei Giurgiu, Ioan Niculae, a fost în culmea fericirii după meciul cu FCSB şi a anunţat că vrea să construiască la Giurgiu o nouă echipă de titlu:“Cu o echipă nouă şi cu un antrenor nou am reuşit să câştigăm. Cred că am găsit un antrenor foarte bun. Promovăm tineri la prima echipa şi cred că dacă faceţi media echipei, va fi una destul de scăzută. Au salarii bunicele. Copii şi-au dorit şi mă bucur că mi-au făcut un cadou de ziua mea. Vrem să facem o echipă competitivă şi dacă nu ne batem în acest an la titlu, cu siguranţă ne batem la anul”.