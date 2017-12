Încă un pas greşit pentru tricolori

Şansele naţionalei României de a ajunge la turneul final al Campionatului European din 2012 s-au micşorat după eşecul înregistrat sâmbătă seară, scor 0-2, la Paris, în faţa Franţei, într-o partidă contând pentru Grupa D a preliminariilor. Cu o formulă mult schimbată faţă de ultimul joc direct dintre cele două formaţii, disputat în urmă cu un an şi jumătate, tricolorii au dat o replică peste aşteptări, gazdele dând lovitura pe final, cu ajutorul arbitrilor. Prima repriză a fost dominată de gazde, care nu şi-au creat însă ocazii prea mari, doar Benzema şi M’Vila dându-i ceva emoţii lui Pantilimon. “Uriaşul” din poarta României a făcut minuni în debutul mitanului secund, când a intervenit miraculos la şuturile trimise de Mexes, Nasri şi Valbuena, la şutul ultimului fiind ajutat şi de transversală. Elevii lui Răzvan Lucescu nu au stat nici ei cu mâinile în sân, dar Lloris a respins “torpila” lui Florescu, iar Săpunaru a nimerit bara laterală. Echilibrul s-a rupt în min. 83, când Remy, plecat dintr-o poziţie clară de ofsaid, a marcat cu un şut la colţul lung. Finalul s-a disputat pe contre, iar Gourcouff a stabilit scorul final, cu un şut din 8 m, la ultima fază a partidei. „Franţa a reuşit să-şi creeze mai multe ocazii, iar gazdele au avut şi o valoare tehnică incredibilă. Totuşi, frustrarea mare vine din cauza faptului că am pierdut, într-un moment în care controlam jocul, stăteam bine pe teren, iar Franţa părea că se obişnuieşte cu idee egalului”, a declarat Răzvan Lucescu. „Am pierdut trei puncte şi, cred eu, am pierdut şi calificarea în mare parte, chiar dacă şanse teoretice mai sunt. Cred că, dacă aveam mai mult curaj, am fi putut obţine chiar o victorie”, a spus atacantul Ciprian Marica. Vineri, în aceeaşi grupă, s-au mai disputat meciurile Albania - Bosnia 1-1 şi Luxemburg - Belarus 0-0. Clasament: 1. Franţa 6p; 2. Albania 5p (golaveraj: 3-2); 3. Belarus 5p (1-0); 4. Bosnia 4p; 5. România 2p; 6. Luxemburg 1p.

Au evoluat - Franţa (selecţioner Laurent Blanc): Lloris - Reveillere, Rami, Mexes, Clichy - M’Vila, A. Diarra, Nasri (74 Gourcuff) - Valbuena (68 Remy), Benzema (86 Payet), Malouda; România (selecţioner Răzvan Lucescu): Pantilimon - Săpunaru, Tamaş, Chivu, Raţ - Cociş (87 M. Roman), Rădoi, Florescu, Zicu (46 Deac) - B. Stancu, D. Niculae (63 Marica). Cartonaşe galbene: Diarra, Mexes / Săpunaru, Florescu. Marcatori: Remy 83, Gourcuff 90+3.