Incident naval între un vapor şi două macarale

Nava „Golden Gemini“, sub pavilion Panama, a lovit, luni seară, două macarale de cheu în timpul efectuării manevrelor de ieşire din Portul Constanţa. Potrivit reprezentanţilor Căpităniei Zonale Constanţa (CZC), incidentul s-a produs în dana 37. Vasul, de peste 100 metri lungime, era tractat de un remorcher, cînd una dintre parîme a cedat şi nava a lovit superficial o macara dezafectată şi una operaţională. Imediat după producerea evenimentului s-a dispus ancorarea navei în rada interioară a Portului Constanţa, pentru cercetări. În urma investigaţiilor s-a constatat că nava şi macaraua dezafectată nu au suferit nicio avarie, iar macaraua operaţională are balustrada de la o pasarelă strîmbată pe o porţiune de un metru şi cîteva zgîrieturi ale vopselei. Proprietarul acesteia, firma „United Shipping Agency“ (USA), a tansmis o adresă Căpităniei Zonale Constanţa prin care informează ca nu a nu are nicio pretenţie de la armatorul vasului pentru pagubele înregistrate. „În timpul producerii evenimentului macaraua nu efectua manevre de încărcare sau descărcare, iar avariile produse sînt minore“, a explicat directorul USA, Cătălin Trandafir. Pentru că în urma incidentului nu s-au înregistrat victime, iar proprietarul macaralei nu a ridicat pretenţii, nava „Golden Gemini“ a părăsit, ieri dimineaţă, Portul Constanţa.