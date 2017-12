Incredibil! Turiști cazați în condiții mizerabile în Eforie Nord! Vezi foto!

11:45:48 / 12 Iulie 2017

Vina cea mai mare ...

... apartine celor care inghit asa ceva ... daca accepti sa fii tratat in halul asta, inseamna ca pentru turistii respectivi conditiile au fost ok ... aceasta situatie exista la nivelul intregii societati ... daca oamenii vor spune, din ce in ce mai multi, NU, de abia atunci va incepe si la noi sa se miste, sa se schimbe ceva in bine ... daca acceptam ca politicienii ne considera niste turme de oi bune doar pentru muls, atunci ne meritam soarta si nu mai avem dreptul de a protesta