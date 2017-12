INFO WORLD CUP 2014

Startul turneului final al Campionatului Mondial de fotbal care se va desfăşura în acest an în Brazilia, în perioada 12 iunie - 13 iulie, se apropie cu paşi repezi, iubitorii fotbalului aşteptând cu nerăbdare confruntările care vor stabili campioana sportului rege.

CRISTIANO RONALDO, PEPE ŞI FABIO COENTRAO S-AU ALĂTURAT LOTULUI PORTUGALIEI PENTRU CM

Jucătorii Cristiano Ronaldo, Pepe şi Fabio Coentrao, care au câştigat săptămâna trecută Liga Campionilor cu Real Madrid, s-au alăturat ieri, la Obidos, lotului Portugaliei pentru turneul final al Cupei Mondiale din Brazilia. Federaţia Portugheză de Fotbal a anunţat că atacantul Cristiano Ronaldo, care are dureri musculare, va fi supus unor investigaţii medicale. Din lotul Portugaliei, probleme medicale mai au Raul Meireles şi Joao Moutinho, ambii la coapsă, Rubem Amorim la aductori şi Hugo Almeida, care are gastroenterită. Portugalia face parte din Grupa G la turneul final al CM, alături de Germania, SUA şi Ghana.

AUSTRALIA, PRIMA ECHIPĂ CARE A AJUNS ÎN BRAZILIA PENTRU CM

Reprezentativa Australiei a sosit, miercuri seară, la Curitiba, iar apoi a plecat spre Vitoria, unde se află cantonamentul său, fiind prima echipă care a ajuns în Brazilia pentru Cupa Mondială care va începe la 12 iunie. Numeroşi reprezentanţi ai forţelor de ordine se aflau în jurul aeroportului din Curitiba, de teama unor eventuale manifestaţii, care însă nu au avut loc. Aproximativ o sută de persoane au salutat sosirea jucătorilor australieni. „Suntem outsideri. Va fi o bună ocazie să producem surpriza, iar faptul că ne aflăm în ţara fotbalului reprezintă o motivaţie suplimentară”, a spus mijlocaşul Tommy Oar. Australienii vor disputa al treilea turneu final de CM consecutiv şi vor intra în competiţie la 13 iunie, în compania echipei statului Chile. Următoarele formaţii care vor sosi în Brazilia vor fi Croaţia şi Iran, la 3 iunie. Ultimele vor fi Coreea de Sud, Ghana şi Portugalia, la 11 iunie.

COLUMBIANUL VALENCIA NU VA EVOLUA LA TURNEUL FINAL

Mijlocaşul columbian Edwin Valencia nu va evolua la turneul final al CM, el fiind indisponibil din cauza unor accidentări repetate, a anunţat selecţionerul argentinian al Columbiei, Jose Pekerman. „Suntem obligaţi să renunţăm la Edwin Valencia din cauza accidentărilor repetate”, a declarat tehnicianul argentinian. Pekerman a mai spus că nu a luat nicio decizie în privinţa lui Radamel Falcao, care nu a mai evoluat din iarnă, dar care a fost reţinut în lotul lărgit. „Vom aştepta până în ultimul minut al ultimei zile”, a declarat selecţionerul, care trebuie să ofere lista definitivă de 23 de jucători la 2 iunie. Înainte de a pleca în Brazilia, Columbia va disputa două meciuri amicale la Buenos Aires, cu Senegal şi Iordania. La CM, Columbia va juca în Grupa C, cu Grecia, Japonia şi Coasta de Fildeş.

MEXICUL A ÎNVINS ISRAELUL LA SCOR DE FORFAIT

Reprezentativa Mexicului a învins miercuri seară, la Ciudad de Mexico, selecţionata Israelului, scor 3-0 (Miguel Ayun 43, 61, Marco Fabian 85), într-un meci de pregătire pentru CM. Mexicul continuă seria partidelor amicale înaintea turneului final, sâmbătă, cu Ecuador, apoi la 3 iunie, cu Bosnia & Herţegovina, şi la 6 iunie, cu Portugalia. La CM, Mexic va juca în Grupa A, cu Brazilia, Camerun şi Croaţia.

NIGERIA A REMIZAT CU SCOŢIA

Reprezentativa Nigeriei a încheiat la egalitate, scor 2-2 (Uchebo 41, Nwofor 90 / Mulgrew 10, Egwuekwe 54-autogol), meciul de pregătire pentru Cupa Mondială disputat miercuri seară, la Londra, în compania selecţionatei Scoţiei. Nigeria va juca la CM în Grupa F, cu Argentina, Bosnia & Herţegovina şi Iran.

SFATURI PENTRU TURIŞTII DE LA CM

Suporterii care vor veni la Cupa Mondială din Brazilia şi vor dori un suvenir special trebuie să ştie că este ilegal şi pasibil de închisoare să cumpere un papagal, o iguană sau vreun animal sălbatic brazilian, au avertizat autorităţile locale. Maimuţe, păsări, şerpi, fluturi, păianjeni şi scorpioni sunt de asemenea incluşi în lista regulilor pentru turişti a Institutului brazilian al mediului (Ibama) din Rio Grande do Norte. Natal, capitala statului, este unul dintre cele 12 oraşe-gazdă ale CM. „Cupa Mondială va atrage mii de turişti brazilieni şi străini în statul Rio Grande do Norte. Pentru a evita probleme sau chiar o sancţiune penală, am pregătit o listă de reguli ce trebuie respectate”, a anunţat institutul. Pe listă se arată că turiştii nu trebuie să cumpere bijuterii sau obiecte fabricate cu pene, aripi de fluture, dinţi sau piele de animal. Cumpărarea unui animal sălbatic, viu sau mort, poate duce la o amendă de 1.700 de euro şi chiar la un an de închisoare. Pe listă, turiştii mai sunt sfătuiţi să nu accepte să se fotografieze cu un animal sălbatic „chiar dacă pare inofensiv”. Această activitate, propusă de localnici, „este ilegală şi aduce prejudiciu animalelor”, subliniază institutul. De asemenea, vânătoarea este ilegală. Pentru turiştii care vor să meargă pe celebrele dune din Natal, Ibama recomandă să-şi ia un ghid pentru a evita să treacă peste cuiburile de broaşte ţestoase sau păsări. Cei care se vor îndrăgosti de această regiune trebuie să consulte Ibama înainte de a-şi cumpăra un teren sau o casă lângă mare. Natal va găzdui patru meciuri la CM.

GOLDMAN SACHS VEDE BRAZILIA CAMPIOANĂ MONDIALĂ

Compania de holding bancar Goldman Sachs susţine că Brazilia va câştiga ediţia din acest an a CM, pe care o va găzdui începând cu 12 iunie, după ce va învinge în finală echipa Argentinei cu scorul de 3-1. „Predicţiile pentru fiecare meci se bazează pe o analiză regresivă care cuprinde toate meciurile internaţionale, cu excepţia partidelor amicale, începând cu 1960. În total, aproximativ 14.000 de observaţii estimează modelul nostru de coeficient. Ca să fie clar, modelul nostru nu foloseşte informaţii despre calitatea echipelor sau a jucătorilor. Dacă un jucător important al unei echipe se accidentează, acest lucru nu va afecta predicţia noastră. Toată abordarea studiului este pur statistică”, au notat realizatorii previziunii. Dacă Brazilia este favorita principală a competiţiei, Camerun, Japonia şi Honduras au cele mai mici şanse la victoria finală, susţine Goldman Sachs, care mai adaugă că echipa Angliei are şanse mici să iasă din grupe, având o probabilitate redusă pentru a învinge Costa Rica! În faza optimilor de finală ar urma să aibă loc partidele: Brazilia - Olanda 3-1; Grecia - Uruguay 1-1, europenii merg mai departe; Franţa - Iran 1-1, „cocoşii galici” merg în sferturi; Germania - Belgia 2-1; Spania - Croaţia 2-1; Italia - Columbia 1-1, „squadra azzura“ se califică; Argentina - Ecuador 2-1; Rusia - Portugalia, 1-1 ibericii în sferturi. În sferturi de finală, Spania va învinge Italia cu 2-1, Argentina pe Portugalia cu acelaşi scor, Brazilia va trece de Uruguay cu 3-1, iar Franţa va fi eliminată de Germania, scor 1-2. Brazilia va fi prima finalistă, după ce va învinge Germania cu 2-1, iar Argentina va elimina Spania, după 1-1 şi prelungiri. Finala va fi câştigată de Brazilia, care se va impune cu 3-1.

SECRETARUL GENERAL AL FIFA CRITICĂ STADIONUL DIN NATAL

Stadionul din Natal (nord-estul Braziliei), unul dintre cele 12 care vor găzdui meciuri ale turneului final, inaugurat la finele lunii ianuarie, este ţinta criticilor secretarului general al FIFA, Jerome Valcke, care consideră că „mai sunt încă multe de făcut” înainte de începerea competiţiei. „Noi avem o cursă contracronometru, ne mai rămân multe de făcut pentru suporteri şi media”, a scris responsabilul FIFA pe contul său de Twitter, însoţindu-şi mesajul cu o fotografie dintr-o tribună provizorie vizibil neterminată, din care lipseau scaune. „Avem nevoie de un angajament total al tuturor celor care sunt angajaţi aici, la Natal, pentru a garanta că totul va fi gata pentru ziua de 13 iunie”, a continuat el, referindu-se la data primului meci programat pe „Arena das Dunas“, Mexic - Camerun. Valcke, care a criticat recent şi alte stadioane, în special cele din Sao Paulo şi Curitiba, a însoţit-o pe preşedinta Braziliei, Dilma Rousseff, la inaugurarea „Arena“ pe 22 ianuarie. Aceasta a fost prima incintă inaugurată dintre cele şase nefolosite la Cupa Confederaţiilor din iunie 2013.

SÂRBUL DJOKOVIC E FAN AL BOSNIEI ŞI CROAŢIEI LA CM

Tenismanul sârb Novak Djokovic, al doilea jucător al lumii, a anunţat că va susţine vecinele Bosnia şi Croaţia la Campionatul Mondial de fotbal, competiţie ale cărei principale favorite sunt, în opinia sa, Spania, Brazilia şi Germania. „Sunt dezamăgit că Serbia nu va participa, însă voi susţine echipele din ţările vecine, Bosnia şi Croaţia. Îmi place foarte mult fotbalul şi voi urmări partidele de la Campionatul Mondial, dacă voi avea timp”, a declarat Djokovic, aflat acum la Paris, unde participă în turneul de la Roland Garros şi a trecut în turul al treilea, după 6-1, 6-4, 6-2 cu francezul Jérémy Chardy.

STARE DE URGENŢĂ LA MANAUS

Autorităţile din oraşul brazilian Manaus, una dintre cele 12 localităţi care vor găzdui meciuri de la Mondialul 2014, au declarat, marţi, stare de urgenţă din cauza riscului de inundaţii apărut în urma creşterii debitului râului Negro, afluent al Amazonului. Primarul din Manaus a instituit măsura după ce râul Manaus a atins niveluri-record, depăşind cu 30 de metri cota normală şi inundând centrul capitalei statului brazilian. Apele s-au umflat şi au atins niveluri-record, depăşind cele mai mari inundaţii produse aici, în anul 2009. Săptămâna trecută, tot din cauza precipitaţiilor abundente, o parte a acoperişului noului terminal internaţional al aeroportului din Manaus (abia dat în folosinţă în ianuarie!) s-a prăbuşit. Prognozele meteo nu sunt deloc optimiste, pentru că furtunile nu se vor opri nici în următoarele zece zile.

PARK JOO-HO L-A ÎNLOCUIT PE KIM JIN-SOO ÎN LOTUL COREEI DE SUD PENTRU CM

Fundaşul Park Joo-Ho a fost convocat, ieri, în lotul echipei naţionale a Coreei de Sud pentru turneul final al Cupei Mondiale din Brazilia, el înlocuindu-l pe Kim Jin-Soo, nerefăcut după o accidentare la gleznă. Lotul de 23 de jucători al Coreei de Sud pentru Cupa Mondială este următorul - portari: Jung Sung-Ryong (Suwon Bluewings), Kim Seung-Gyu (Ulsan Hyundai), Lee Bum-Young (Busan IPark); fundaşi: Hong Jeong-Ho (FC Augsburg), Hwang Seok-Ho (Sanfrecce Hiroshima), Kim Chang-Soo (Kashiwa Reysol), Park Joo-Ho (FSV Mainz), Kim Young-Gwon (Guangzhou Evergrande), Kwak Tae-Hwi (Al Hilal), Lee Yong (Ulsan Hyundai), Yun Suk-Young (Queens Park Rangers); mijlocaşi: Ha Dae-Sung (Beijing Guoan), Han Kook-Young (Kashiwa Reysol), Ji Dong-Won (FC Augsburg), Ki Sung-Yueng (Sunderland), Kim Bo-Kyung (Cardiff City), Lee Chung-Yong (Bolton Wanderers), Park Jong-Woo (Guangzhou R&F), Son Heung-Min (Bayer Leverkusen); atacanţi: Kim Shin-Wook (Ulsan Hyundai), Koo Ja-Cheol (FSV Mainz), Lee Keun-Ho (Sangju Sangmu), Park Chu-Young (Watford). Coreea de Sud face parte din Grupa H la turneul final al CM, alături de Rusia, Algeria şi Belgia.

AMICALE PREMERGĂTOARE WORLD CUP

Programul partidelor amicale de astăzi: Honduras - Turcia; Noua Zeelandă - Africa de Sud; Qatar - Macedonia; Iran - Angola; Austria - Islanda; Elveţia - Jamaica; Anglia - Peru; Spania - Bolivia.