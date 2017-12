Îngrijorările europenilor privind corupţia din România, inutile

15:41:12 / 19 Decembrie 2013

Ostracizatii politici din pestera Adullam

Fery ,,Romanica''nu este o tara corupta.Intr-o societate schimbata si erodata in permanenta de noi si noi idei de forme de capitalism si democratie,politicienii sunt mereu in razboi cu grupul pe care-l considera cel mai subversiv; noii imbogatiti .De ce ?Pentru ca astia din urma ,cu bani,au posibilitatea sa influienteze politica in folosul lor.Actualii politicieni,si nu numai din ,,Romanica''chiar si cei din acvariul bruxellescian in care inoata Viviane Reding,sunt ingrijorati de eroziunea constanta a respectului masselor fata de politicieni.Deci,pe scurt,traim in ,,Romanica''unde bogatia corupe si democratia este coruptibila.Cunosti vreun loc unde nu se intampla asa ceva?/.O chestie interesanta.De ce crezi tu ca actualul guvern ,dar nici cu cele trecute nu mi-e rusine,este format din actori de mana doua? Pentru ca cei mai buni se ocupa de bani,fie de acumularea lor fie de pastrarea lor.De ce?Pentru ca au posibilitatea de a-si intrebuinta talentele si banii pentru a-i influenta pe cei, mai putin talentati si cu minte putina, care se ocupa de politica.Asa ca, esti obligata , in continuare, sa te mandresi doar cu o haita de speculanti ,negustori de sperante si indivizi vulgari bine imbracati si imunizati in fata legilor.