Liderul Cartel Alfa, Bogdan Hossu, a declarat, ieri, după întâlnirea avută cu reprezentanţii UNPR, că susţine crearea unui Institut de normare a muncii care să apere atât anagajatul, cât şi angajatorul în cazul unor conflicte de muncă. \"În momentul în care un angajator face o normare, nu există expertiză. Dacă, de exemplu, sindicatul sau salariatul dă în judecată angajatorul că normarea nu este corectă, judecătorul trebuie să apeleze la un expert. Nu există o instituţie de expertiză care să poată să devină probă în justiţie legată de acest subiect. Şi tocmai calitatea acestui institut, care mi s-a părut normal să fie sub ministerul Muncii (...), are rolul de a da această expertiză, în momentul în care un salariat sau angajatorul are nevoie de un asemenea tip de expertiză\", a explicat Hossu utilitatea acestui Institut. În acest context, deputatul UNPR, Maria Barna, a declarat, în urma negocierilor cu sindicatele, că Uniunea susţine crearea unui Institut de expertiză, iar Valentin Mocanu, secretar de stat la Ministerul Muncii şi membru UNPR, a precizat că în toată lumea există specialişti care normează munca.