Între viaţă şi moarte

O adolescentă de 15 ani este ţinută în viaţă de aparatele din Reanimarea Spitalului Clinic Judeţean Constanţa, unde a fost adusă, în comă profundă, miercuri seara. Elevă în clasa a IX-a la Liceul Lazăr Edeleanu din Năvodari, Lavinia G. a fost găsită de cîţiva trecători zăcînd inconştientă pe o stradă din apropierea unităţii de învăţămînt. Martorii spun că adolescenta plecase de la şcoală şi se îndrepta spre casă, cînd, la un moment dat, s-a prăbuşit ca secerată pe asfalt. O femeie a urcat-o într-o maşină şi a dus-o la Centrul de Permanenţă din Năvodari, de unde a fost preluată de un echipaj SMURD şi transferată în stare foarte gravă la Spitalul Judeţean. „Mergeam să închid magazinul pe care îl am la parterul unui bloc, cînd am văzut-o pe copilă trîntită pe stradă. Am sărit să o ajut. Nu ştiu exact ce are, dar medicii mi-au spus că s-ar putea să nu scape”, a declarat femeia care a ajutat-o pe adolescentă. Fata a fost internată în comă în Secţia de Terapie Intensivă. „Starea pacientei este în continuare gravă. În prezent este ventilată mecanic, iar prognosticul rămîne rezervat. Medicii au pus diagnosticul de hidrocefalie, cu alte cuvinte, colecţie de apă la nivelul creierului”, a declarat dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvînt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.