Investiții în renovarea școlilor la Medgidia

16:33:50 / 04 Septembrie 2014

invidie

Nu este corect domnule Sile ce spuneti. Faptul ca lucrarile finantate de administratia locala se fac cu firme din Medgidia care si asa o duc foarte greu, este un lucru foarte bun ,caci se mai asigura de lucru unor concetateni ai nostri care si asa nu o duc foarte bine cu existenta locurilor de munca. Crezi ca este mai bine sa fie aduse firme ROSII cum din pacate sa intimplat in multe activitati mult mai banoase la presiunea partii ROSII DIN ADMINISTRATIA LOCALA din alte localitati? In ceea ce priveste sumele platite ,nu vafaceti iluzii ,ca primaria nu este la fel de darnica ,precum in cazul risipei cu salariile supernesimtite ale BABUINILOR incompetenti.