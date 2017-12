Iohannis vrea muzeu pentru comunism

08:00:29 / 27 Ianuarie 2015

Un muzeu cat Romania

ce muzeu nene,cand foarte simplu pot fi puse niste panouri pe locurile unde au fost sau mai sunt acum obiective (din cea mai ramas)economice,cladiri administrative prin care sa se informeze ca acel obiectiv a fost facut pe timpul comunismului cu sudoarea poporului si abuzul comunisto-ceausist.Exemplu ;Casa poporului,canalul Dunare Marea Neagra,Inceputul canalului Dunare _bucuresti,Transfagarasanu,Hidrocentralele ,porturile aeroporturile,combinatul Calarasi,santierele navale cu ce nave s-au construit si ce se mai construieste,platformele marine ,centrala nucleara ,etc.Ehe, cate nu s-ar putea arata urmasilor romani ce atrocitati a facut comunismul,Cum era plimbat Ceausescu pe la toate curtile imparatesti din toata lumea,performanta de neegalat de urmatorii presedinti care nu au drum decat unu pana la Marele Licurici si Bruxeless .As vrea sa graiesc cititorilor acestui comment ca nu am incercat sa declansez dezbateri politice pe marginea a cea ce s-a facut inainte de "89,ci dintrun simplu motiv ca nu este cazul sa se faca cheltuieli aiurea .Pai unde in lumea asta larga ati vazut un muzeu care ilustreze o anumita perioada fasta sau nefasta a unui popor.Germania are muzeul nazismului,Italienii,indienii din America,negrii din Congo?Hai domnu Presedinte sezi blind si nu te mai ocupa de nimic.Ar fi bine sa urmaresti cu atentie ce ai de facut matale cu situatia asta de instabilitate a valutei,locuri de munca,cum mai merge treaba pe santierele patriei.Sau nu merge?Atunci stai la Cotroceni si fa-ti temele pentru intalnira cu doamna Markel,cu care te lauzi ca te-a invitat in barlogul ei.Si dna Nuland te-a invitat nebunaticule.Ne faci gelosi.