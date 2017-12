ÎPS Teodosie, la Sf. Parascheva, la Iaşi

Peste un sfert de milion de pelerini sunt aşteptaţi, în acest weekend, la Iaşi, pentru a se închina la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva. Numai vineri dimineaţă, peste 16.000 de pelerini aşteaptau ca sfintele moaşte să fie scoase, în procesiune, din incinta Catedralei Mitropolitane din Iaşi, rândul credincioşilor întinzându-se pe o lungime de peste un kilometru. Racla cu moaştele Sfintei a fost aşezată într-un baldachin special amenajat în curtea lăcaşului de cult. Alături de moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost aşezate şi moaştele Sfântului Simeon de la Muntele Minunat, aduse, joi seară, de la Mănăstirea Neamţ. Pelerinii au început să se aşeze la rând încă de joi seară, aceştia aşteptând peste 12 ore în zona în care vineri dimineaţă urmau să fie scoase sfintele moaşte din incinta Catedralei. "La ora 8.30, aşteptau să se închine la sfintele moaşte peste 16.000 de oameni, lungimea rândului depăşind un kilometru. Dimineaţă, au venit şi 4.000 de pelerini de la Voluntari, cu 80 de autocare. Ei se află acum la rând, aşteptând să treacă pe la raclă", a declarat maiorul Marius Ţăranu, de la Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău, unitate care asigură ordinea publică la pelerinajul de la Iaşi. Mai multe străzi din jurul Catedralei au fost închise circulaţiei, iar jandarmii au format un culoar de acces pentru pelerinii care vor să atingă sfintele moaşte. La Iaşi au ajuns deja pelerini din mai multe judeţe ale ţării. Autorităţile se aşteaptă ca, în zilele următoare, rândul de pelerini care se va forma în jurul Mitropoliei ieşene să se întindă constant pe o lungime de peste doi kilometri. Ordinea publică este asigurată de peste 1.200 de poliţişti şi jandarmi. La Sfânta Liturghie, programată luni, 14 octombrie, se va afla şi ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. În premieră, Sfânta Liturghie se va desfăşura în faţa Catedralei, pe pietonalul Ştefan cel Mare, şi nu în curtea instuţiei, ca în anii precedenţi. La slujbă va asista şi premierul Victor Ponta, a anunţat, joi, primarul Iaşiului, Gheorghe Nichita.

VINERI SEARĂ, CALEA SFINŢILOR Vineri seară, pe străzile din centrul oraşului este programat pelerinajul Calea Sfinţilor, racla cu sfintele moaşte urmând a fi purtată pe umeri, de către preoţi, pe o distanţă de câţiva kilometri. Sfânta Parascheva este considerată a fi ocrotitoarea Moldovei, iar ziua de 14 octombrie, când este hramul, transformă Iaşiul în cel mai mare centru de pelerinaj din România. Credincioşilor care vor sta noaptea la rând pentru a se închina la sfintele moaşte le vor fi oferite de către autorităţi, dar şi de către Mitropolie, ceai cald şi pachete cu mâncare.

SCURTĂ ISTORIE Cuvioasa Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, s-a născut pe la jumătatea secolului al XI-lea în localitatea Epivat din Tracia, din părinţi creştini. Încă de mică a practicat virtutea milosteniei, adeseori dăruindu-şi hainele celor nevoiaşi. Şi-a părăsit familia pentru a-şi dedica total viaţa lui Hristos, a dăruit săracilor partea sa de moştenire şi a intrat într-o mănăstire din apropierea Constantinopolului. După ani de viaţă ascetică, a fost în pelerinaj la Locurile Sfinte şi în pustiul Iordanului. La vârsta de 25 de ani, s-a întors în satul natal, unde, după alţi doi ani de post şi rugăciune, a trecut la Domnul. Moaştele sale, făcătoare de minuni, au fost păstrate aproximativ 200 de ani într-o biserică din Epivat, iar în anul 1235 au fost luate de către împăratul Asan al românilor şi bulgarilor şi aşezate la Târnovo, apoi au ajuns la Belgrad. Aproximativ trei secole mai târziu, sfintele moaşte au fost aşezate în biserica Patriarhiei din Constantinopol. În anul 1641, voievodul Vasile Lupu le-a adus la Iaşi, la biserica „Sfinţii Trei Ierarhi”.

PROGRAM RELIGIOS DE WEEKEND, LA CONSTANŢA Duminică, 13 octombrie, începând cu ora 8.30, ÎPS Teodosie va săvârşi Sfânta Liturghie la biserica „Cuv. Parascheva” din Cumpăna, urmată de botezul a cinci copii, cazuri sociale. La ora 13.00, Arhiepiscopul Tomisului va participa la Ziua comunei Saraiu, care o are ca patron spiritual pe Cuvioasa Parascheva. Cu acest prilej, ierarhul va sfinţi monumentul închinat Mântuitorului, Maicii Domnului, Cuvioasei Parascheva şi Sfântului Ioan Botezătorul, amplasat în faţa primăriei. La ora 17.00, Ierarhul Tomisului va oficia slujba Vecerniei la biserica „Cuvioasa Parascheva” din Năvodari, urmată de tradiţionala procesiune cu icoana şi veşmântul Cuvioasei Parascheva, pe traseul: străzile Constanţei, Mării, Frunzelor şi Rândunelelor. Procesiunea are loc în fiecare an, începând din 1998.