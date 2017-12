Jennifer Lopez şi Salma Hayek, prezentatoare ale galei premiilor Globul de Aur

Jennifer Lopez, Salma Hayek, Amy Poehler şi Seth Rogen se numără printre prezentatorii celei de-a 66-a gale a premiilor Globul de Aur, care va avea loc pe 11 ianuarie, la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles şi va fi difuzată de postul american NBC. Printre ceilalţi prezentatori anunţaţi anterior se numără Simon Baker, Drew Barrymore şi Sacha Baron Cohen.

Filmele ”The Curious Case of Benjamin Button”, de David Fincher şi ”Frost/ Nixon”, de Ron Howard, au obţinut cîte cinci nominalizări la ediţia din 2009 a Globurilor de Aur. Ele sînt urmate în topul nominalizărilor de comedia ”Vicky Cristina Barcelona”, în regia lui Woody Allen, care concurează la patru categorii de premii. La categoria Cel mai bun film - dramă, cele cinci producţii nominalizate sînt ”The Curious Case of Benjamin Button”, ”Frost/Nixon”, ”Revolutionary Road”, ”The Reader” şi ”Slumdog Millionaire”, în timp ce la categoria Cel mai bun film - comedie/musical au fost nominalizate lungmetrajele ”Mamma Mia!”, ”Vicky Cristina Barcelona”, ”Burn After Reading”, ”Happy-Go-Lucky”, ”In Bruges”. Cel mai bun regizor va fi ales dintre David Fincher (”The Curious Case of Benjamin Button”), Danny Boyle (”Slumdog Millionaire”), Stephen Daldry (”The Reader”), Ron Howard (”Frost/Nixon”) şi Sam Mendes (”Revolutionary Road”). La categoria Cel mai bun actor - dramă concurează Leonardo DiCaprio (”Revolutionary Road”), Frank Langella (”Frost/Nixon”), Sean Penn (”Milk”), Brad Pitt (”The Curious Case of Benjamin Button”), Mickey Rourke (”The Wrestler”), iar la categoria Cea mai bună actriţă - dramă, Angelina Jolie (”Changelling”), Anne Hathaway (”Rachel Getting Married”), Meryl Streep (”Doubt”), Kristin Scott Thomas (”I\'ve Loved You So Long”), Kate Winslet (”Revolutionary Road”).

Finaliştii categoriei Cel mai bun film într-o limbă străină sînt ”Gomorra” (Italia), ”I\'ve Loved You So Long” (Franţa), ”Waltz with Bashir” (Israel), ”The Baader Meinhof Complex” (Germania), ”Everlasting Moments” (Suedia), în timp ce ”WALL-E”, ”Bolt” şi ”Kung Fu Panda” concurează pentru Globul de Aur pentru Cel mai bun lungmetraj animat.