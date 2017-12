Justin Bieber, eliberat pe cauţiune

Cântăreţul Justin Bieber, care a fost arestat joi, în Miami Beach, pentru conducerea autoturismului sub influenţa băuturilor alcoolice şi pentru participarea la o întrecere între maşini, a fost eliberat pe cauţiune din închisoarea Miami-Dade din Florida (SUA). Iniţial, cântăreţul canadian în vârstă de 19 ani s-a opus arestării şi a insultat ofiţerii de poliţie, pentru a declara ulterior că a consumat alcool, marijuana şi medicamente eliberabile pe bază de reţetă. În prezent, Justin Bieber este acuzat că a condus maşina sub influenţa alcoolului, s-a opus arestării, fără violenţă, şi a şofat posedând un permis expirat, eliberat de statul Georgia. Un judecător a stabilit cauţiunea la 25.000 de dolari şi l-a eliberat pe Bieber din închisoare. Dacă va fi condamnat, cântăreţul ar putea fi închis pentru şase luni, deşi ar putea scăpa cu o pedeapsă mai uşoară, dat fiind că nu are antecedente penale.

Arestarea lui Bieber este cea mai serioasă problemă cu legea a artistului în ultimul an, de la acuzaţiile că a condus cu viteză o maşină sport Ferrari până la vandalizarea casei unui vecin. La momentul respectiv, procurorii nu au iniţiat un proces împotriva lui Bieber. Justin Bieber a copilărit în oraşul Stratford din provincia canadiană Ontario, dar în prezent locuieşte în SUA. Artistul canadian a câştigat patru American Music Awards în 2010. Albumul său de debut, intitulat ”My World 2.0”, s-a vândut în aproape două milioane de exemplare numai în SUA. Bieber s-a situat pe locul al treilea în topul celor mai influente persoane realizat de revista ”Forbes” în anul 2012.