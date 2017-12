Kovesi, spionată de foști agenți de informații Mossad!

Patru cetățeni israelieni sunt anchetați de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Cei patru sunt acuzați că au încercat să o intimideze și să o hărțuiască pe Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Dezvăluirile au fost făcute de Rise Project, înainte ca DIICOT să prezinte un punct de vedere oficial. „Este un dosar în curs la altă unitate de parchet, în care nu am calitate. A fost o încercare nereușită de intimidare", a declarat Laura Codruța Kovesi. Doi dintre cei bănuiți de comiterea acestor fapte au fost reținuți și apoi arestați pe teritoriul României. Este vorba despre Ron Weiner și David Geclowicz, învinuiți că au spionat-o pe Laura Codruța Kovesi și că au monitorizat și persoane apropiate acesteia!

Potrivit DIICOT, Ron Weiner coordona partea informatică a operațiunii, iar David Geclowicz contacta persoane apropiate Laurei Codruţa Kovesi. Șefa DNA ar fi fost monitorizată pe parcursul lunii martie. În această perioadă, spionii au spart conturile de e-mail ale mai multor oameni importanți din anturajul procurorului-șef. Nu au scăpat, se pare, nici membrii familiei. Din corespondență, suspecții urmăreau să obțină date compromițătoare legate de Kovesi. „Ron Weiner și David Geclowicz au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat în scopul comiterii mai multor infracţiuni, respectiv infracţiuni de hărţuire şi informatice. În cadrul grupării, cei doi inculpaţi aveau roluri şi sarcini precis trasate de către lideri. Inculpatul Ron Weiner răspundea de partea tehnico-informatică a activităţii, deţinând cunoştinţele informatice necesare, ocupându-se de compromiterea efectivă a conturilor de e-mail, în timp ce, în prealabil, inculpatul David Geclowicz era cel care răspundea de contactarea telefonică a persoanelor din familia şi anturajul persoanei publice vizate şi de obţinerea datelor de contact necesare, mai precis adresele exacte de e-mail, care în continuare formau ţinta atacurilor informatice", se arată într-un comunicat de presă remis de DIICOT, după ce Rise Project a lansat ancheta în spațiul public.

Șeful DIICOT, Daniel Horodniceanu, spune că cercetările în acest caz sunt în desfășurare, dar se află într-o fază preliminară. Spionarea Laurei Codruța Kovesi s-a făcut prin intermediul unui serviciu privat specializat în colectarea informațiilor, Black Cube. Conform Rise Project, Black Cube i-ar fi angajat pe foștii ofițeri de informații israelieni ca s-o urmărească pe Kovesi. Potrivit Rise Project, acest lucru s-ar fi făcut la comanda unor clienți ai companiei, anchetați de DNA în mai multe dosare de corupție. Dan Zorella și Avi Yanus, foști ofițeri de informații, sunt co-fondatori și directori executivi ai firmei israeliene de investigații private Black Cube. Compania a fost fondată în 2010, în Tel Aviv. Aceasta oferă clienților servicii juridice și de intelligence. Un nume greu apare în această anchetă, un nume care va face cu siguranță valuri și în Israel. În Black Cube a activat și Meir Dagan, fostul director al celebrului serviciu de spionaj Mossad. Meir Dagan a lucrat pentru Black Cube în perioada 2002-2011, se arată într-o investigație realizată de Rise Project.

BLACK CUBE NEAGĂ ACUZAȚIILE Scandalul a ajuns până în țara de baștină a suspecților. „Israelieni arestați pentru că spionau Țarul anticorupției din România" este titlul dat de publicația „The Times of Israel“. În articolul publicat, jurnaliștii prezintă și punctul de vedere al oficialilor Black Cube. Ei confirmă faptul că cei doi salariați ai firmei au fost arestați în România, dar neagă faptul că aceștia ar fi făcut ceva ilegal. În plus, reprezentanții companiei susțin că cei doi salariați ar fi investigat anumite suspiciuni de corupție legate de Guvernul României. „Recent, compania a preluat un proiect în România prin care trebuie să culeagă probe privind serioase suspiciuni de corupție legate de Guvern și de agențiile subordonate. Doi dintre angajații firmei au fost arestați după ce au făcut descoperiri semnificative. Acuzațiile care se aduc angajaților noștri sunt nefondate și nereale", se arată în comunicatul Black Cube. „Reamintim că toți angajații companiei respectă legile țării, iar acuzațiile la adresa lor sunt nefondate și neadevărate. Avem încredere că adevărul va ieși la iveală și că amândoi vor fi eliberați și se vor întoarce acasă în următoarele zile”, precizează Black Cube. Echipa de comunicare a Black Cube a lansat un mesaj prin care susține faptul că veștile conform cărora Dan Zorella și Avi Yanus ar fi cercetați în acest dosar sunt nereale. În articolul din „The Times of Israel“ mai este menționat și faptul că fostul director Mossad, Meir Dagan, a murit în urmă cu o lună.

