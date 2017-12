La Constanța, avem doar „Jumătate de An Ovidius“, și aia importată

Românii sunt obișnuiți să facă lucrurile pe jumătate. Iar evenimentele culturale nu fac excepție. De pildă, anul 2017 ar fi trebuit să abunde în evenimente culturale dedicate comemorării poetului roman Publius Ovidius Naso. Ar fi fost o ocazie perfectă pentru autorități să demonstreze că și la Constanța există viață culturală. Din păcate, singurele lucruri de care a dat dovadă municipalitatea sunt nepăsarea, dezinteresul și incompetența de a face strategii. Așa se face că vom avea o „Jumătate de An Ovidius” fără legătură cu poetul roman și cu o siglă importată din Italia.

Teoretic, anul acesta trebuia să abunde în evenimente culturale dedicate împlinirii a două milenii de la moartea poetului roman Publius Ovidius Naso. Ar fi fost o ocazie perfectă pentru autorități să demonstreze că și la Constanța există viață culturală. Din păcate, în practică, lucrurile au stat exact invers. În loc de „Anul Ovidius”, vom avea, în cel mai fericit caz, „Jumătate de An Ovidius”. Asta pentru că Primăria Constanța nu a pus la punct o strategie privitoare la activitățile organizate sub această egidă, așa că primele evenimente dedicate lui Ovidius ar putea avea loc, ATENȚIE!, în iunie (?!?). Directorul executiv al Direcției de Relații Internaționale și Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Constanța, Mihaela Popescu, a declarat, pentru „Telegraf”, că abia de acum încolo așteaptă proiecte pe tema „Anul Ovidius”, sesiunile de finanțare urmând să fie deschise în perioada următoare. „Până acum nu am avut un buget aprobat pentru finanțarea acestor proiecte, prin urmare nu am putut deschide sesiunile de finanțare. În cel mai fericit caz, primele evenimente vor avea loc de la 1 iunie”, a spus Popescu.

DEZINTERES EXEMPLAR

Dincolo de scuza cu „nu avem buget, nu facem nimic”, nu putem să trecem cu vederea dezinteresul Primăriei vizavi de „Anul Ovidius”. Nu de alta, dar nu este una dintre acele situații în care se poate spune că autoritățile au fost luate prin surprindere și că nu au știut cum să reacționeze. Despre „Anul Ovidius” se vorbește încă din 2016, iar frații noștri de la Sulmona (Italia), oraș cu care Constanța are o colaborare în mai multe domenii, ne-au oferit un exemplu prin adoptarea bugetului și strategiei „Anului Ovidius” în februarie 2016. La fel se putea face și la Constanța, mai ales că, din această vară, Direcția de Relații Internaționale și Organizare Evenimente are un nou director, în persoana Mihaelei Popescu, după ce vechea conducere a fost dată afară pe ușa din dos din cauza mai multor eșecuri în ceea ce privește organizarea unor manifestări. Teoretic, noul director ar fi trebuit să aibă un plan bine stabilit privitor la evenimentele din Constanța, cel puțin pentru următorii patru ani. Practic, un asemenea plan nu este vizibil nicăieri pe site-ul Primăriei, așa cum ar fi normal pentru posturile de conducere publice.

NU AVEM STRATEGIE, DAR BINE CĂ AVEM SIGLĂ...

Autoritățile noastre se fofilează de la orice astfel de eveniment. Întrebat despre strategia municipalității pentru „Anul Ovidius“, primarul Decebal Făgădău a răspuns că nu e treaba autorităților să facă asemenea planuri. „Municipalitatea doar finanțează evenimentele, nu face strategii. Avem un buget minimal de un milion de lei pentru finanțarea evenimentelor dedicate poetului Ovidius”, a spus, cu nonșalanță, Făgădău. În schimbul strategiilor care ne-ar fi scos din categoria orașelor care nu au nicio treabă cu tot ce înseamnă cultură, autoritățile din Constanța au făcut o cârpeală. Mai exact, aleșii locali au votat, în ședința din 31 martie, un proiect de hotărâre care prevede ca TOATE evenimentele finanțate de către Primăria Constanța, indiferent de natura lor, să poarte sigla „Anului Ovidius”, realizată, de fapt, pentru evenimentele ce au loc în Sulmona, Italia. Potrivit primarului Decebal Făgădău, sigla a fost un cadou făcut de autoritățile orașului italian. Noroc cu dărnicia italienilor...