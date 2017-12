Leasing, taxe uriaşe pe materii prime şi muncă ieftină

Următorul model economic post-criză nu se va mai baza pe creditare, ci pe leasing şi taxe foarte înalte pentru materii prime şi materiale, apreciază consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, precizând că sistemul ar putea fi preluat şi de România. „Pe de altă parte, pentru a stimula performanţa şi inovaţia, munca va fi impozitată la minim. Şi România are de gândit. Nu cumva e timpul pentru o asemenea schimbare?”, a spus ieri Vasilescu, în cadrul seminarului „Mediafax talks about SME’s”. Potrivit oficialului BNR, în viitor, creditul va ajunge pe ocolite la populaţie, prin produse cumpărate de la firmele care se împrumută de la bănci. Vasilescu a subliniat că nu are un răspuns privind reluarea creditării, deşi finanţarea a mers şi în anii de criză, chiar dacă nu la nivelul de dinainte de 2008: „Ce a fost în perioada 2000 -2008 nu va mai fi, nu în timpul vieţii mele, că vedeţi că am părul alb, dar nici în timpul vieţii dumneavoastră. Trebuie să uităm ce s-a întâmplat până în 2008.Nu doar aici, în România, ci din Japonia până în America nu va mai fi ce a fost”. El a precizat că nu se poate vorbi încă despre tendinţe, pentru că nu s-a conturat încă nimic în toată lumea, singurele mişcări de acum având loc în agricultură: „Fermierii pun aceleaşi seminţe patru-cinci ani la rând, ca să nu mai răscolească pământul. Lumea migrează de la economia liniară la cea circulară. În acelaşi sens, se renunţă la vânzare şi se trece la leasing”.