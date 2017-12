Lecţii de echitaţie pentru constănţeni

Constănţenii, amatori de echitaţie, au ocazia începînd de ieri să ia lecţii de călărie. La ieşirea din Constanţa, pe şoseau care duce spre Ovidiu, a luat fiinţă prima bază de echitaţie, care aparţine de Clubul Sportiv "Ariana". Vedetele sînt cei doi cai de sport româneşti, Teama şi Zefir, aduşi de la Breaza. În vîrstă de şapte ani, cei doi sînt dresaţi pentru agrement şi copii sînt primii care pot beneficia de lecţiile de călărie. “Ideea a venit datorită fetiţei mele, Ariana, care este pasionată de cai. Pentru că nu avea unde să călărească, am identificat această problemă şi atunci am pornit la treabă. Am înfiinţat clubul şi am încercat să amenajăm o mică bază de echitaţie. Am avut mare noroc să primim o finanţare nerambursabilă în valoare de 7.000 de lei noi de la DSJ Constanţa, iar restul, pînă la o sumă considerabilă, a venit din altă finanţare. Dacă ideea va prinde, urmează să dezvoltăm acest proiect“, a spus Nicoleta Grigoraş, iniţiatoare proiectului “Un nou început“.

Şcoala are deja un profesor, Alina Pachiţanu, o fostă practicantă a acestui sport, în urmă cu aproape zece ani, la Piatra Neamţ. “Mă simt perfect, este o mare iniţiativă şi o idee excelentă. Echitaţia este mai mult decît un sport, este o comunicare între cal şi om“, a spus aceasta. “Sînt bucuroasă şi vreau să o felicit pe iniţiatoarea proiectului, fosta colegă de la DSJ, Nicoleta Grigoraş, pentru înfiinţarea acestui club. Este prima lecţie pe care ne-o dă şi sper ca dela acest început să ajungem la o performanţă sportivă a acestui sport şi în judeţul nostru“, a declarat directorul DSJ, Elena Frîncu, prezentă la inaugurarea clubului.