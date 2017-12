Leul dă semne de revenire

O valoare similară a mai avut în 27 ianuarie 2006. Numai de la începutul lunii, moneda europeană s-a apreciat cu aproape 31 de bani. Cei care au rate în euro sau au de făcut diferite plăţi în moneda unică europeană simt cel mai bine această apreciere. Leul a pierdut, ieri, aproape trei bani (0,77%) pînă la 3,6221 lei/euro, potrivit datelor BNR, pe fondul ordinelor masive de cumpărare de valută din prima parte a zilei, după care leul şi-a revenit brusc, cei mai mulţi jucători suspectînd o intervenţie a băncii centrale pe piaţa valutară. Leul s-a depreciat în primele ore de tranzacţionare de ieri de la 3,6450 lei/euro la 3,69 lei/euro, după care a recuperat brusc terenul pierdut, apreciindu-se pînă la 3,5970 lei/euro. Ulterior, au apărut cîteva ordine de cumpărare de valută care au depreciat leul la 3,6220-3,6280 lei/euro. La 13:30, au apărut noi ordine de vînzare de valută în schimbul leilor care au apreciat moneda naţională brusc la 3,5950-3,6000 lei/euro. \"Au fost mulţi jucători din piaţă care au avut impresia că BNR a intrat în piaţă cînd s-a apreciat brusc leul, dar nu putem şti\", a spus dealerul şef al Băncii Transilvania, Ioan Bîrle. Dealerul Băncii Comerciale Române (BCR) Narcis Noaghea, spune, însă, că \"revenirea leului a fost o corecţie normală la evoluţia de pînă atunci a monedei naţionale\" şi a precizat că nu ştie să fi avut loc o intervenţie a BNR pe piaţa valutară.

Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,6221 lei/euro, descrie o depreciere a monedei naţionale cu aproape 3 bani (0,77%) faţă de euro, de la 3,5944 lei/euro, cît era joi. Leul nu a mai trecut de acest nivel din 26 iunie 2006, cînd BNR a afişat un curs al monedei europene de 3,6382 lei. Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a depreciat în primele ore de la 1,4850 la 1,4966 dolari/euro, după care moneda americană a recuperat terenul pierdut, iar la 13:30, era cotată la 1,4815 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de banca centrală arată o depreciere a monedei naţionale cu peste doi bani (1,03%) faţă de dolar, de la 2,4233 lei/dolar, cît era joi, la 2,4484 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 4,69% pe an faţă de 2,72% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a crescut la 5,84% pe an, de la 4,13% pe an, cît era joi. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei au crescut uşor la 5% pe an de la nivelul de joi de 2-2,5% pe an, ieri fiind ultima zi de constituire a rezervelor minime obligatorii. Dealerii se aşteaptă ca dobînzile overnight să revină de luni la normal, în apropierea nivelului dobînzii de politică monetară, de 7,5% pe an.