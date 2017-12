Leul, în depreciere

Leul a încheiat săptămîna pe depreciere, cursul de referinţă urcînd cu 1,13 bani la 3,5483 lei/euro, conform cotaţiei oficiale a BNR. Cursul a deschis şedinţa de ieri la un minim de 3,5430 lei/euro, iar pe parcursul zilei, unele operaţiuni au fost realizate la 3,5550 lei/euro, nivel care a reprezentat şi maximul şedinţei. Leul a încheiat ziua de ieri la o paritate de 3,5475 - 3,5495 unităţi/euro. Deşi dolarul s-a apreciat, vineri, în raport cu euro, la maximul anului de pînă acum, respectiv 1,4735 unităţi/euro, rata de referinţă leu/dolar, anunţată de banca centrală, a coborît cu 3,51 bani, la 2,41 lei/dolar. Ratele dobînzilor practicate, vineri, de băncile comerciale, au fost de 11,78% - 12,5% pentru sumele atrase pe o zi, şi de 11,74% - 12,46% pentru plasamentele la o săptămînă. De reţinut că BNR a majorat cu 0,1% dobînda plătită la rezervele minime obligatorii constituite de băncile comerciale în euro şi dolari, la 1,75% pe an, respectiv 0,9% pe an. Totodată, BNR menţine la 3,35% pe an dobînda pentru rezervele obligatorii în lei. Noile dobînzi vor fi aplicate începînd cu perioada de rezervă 24 iulie - 23 august 2008, potrivit unui anunţ al BNR. Majorarea anterioară a ratelor a avut loc în luna iulie, atît pentru lei, cît şi pentru euro. Potrivit normelor BNR, băncile comerciale sînt obligate să constituie rezerve de minimum 40% din pasivele în valută şi 20% din resursele atrase în lei pentru o perioadă mai mică de doi ani sau în cazul pasivelor cu clauză de rambursare anticipată.