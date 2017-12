Analiştii ING Bank România anticipează că leul se va aprecia până la o rată de 4,15 lei/euro pe parcursul acestui an şi că va trece în 2012 la un nivel de 4,2 lei/euro. Previziunile anterioare ale ING indicau un curs de 4,3 lei/euro la finele primului trimestru şi de 4,25 lei/euro la sfârşitul acestui an. Analiştii ING au revizuit în scădere şi estimările privind nivelul ratei de schimb valutar după primele şase luni din 2011, de la 4,34 lei/euro, la 4,3 lei/euro, dar au menţinut previziunile pentru cursul din trimestrul al treilea, la nivelul de 4,2 lei/euro. Ei mai spun că România a reuşit să îndeplinească toate condiţiile impuse de FMI pentru virarea celei de-a şaptea tranşe din împrumut. „Cel mai probabil, România va ajunge la un nou acord cu FMI înainte de încheierea celui din prezent, în luna aprilie. Sunt mari şanse ca România să atingă ţinta de deficit bugetar fixată pentru acest an, de 4,4% din PIB. Dacă acest lucru se întâmplă, vom avea o poziţie mai bună în regiune”, se arată în raportul băncii. Analiştii economici mai spun că negocierile pentru încheierea unui nou acord cu FMI ar putea avea un impact pozitiv asupra leului. Totodată, analiştii consideră că BNR va acţiona împotriva unei aprecieri prea mari a monedei naţionale. „Leul este codaş în regiune în ceea ce priveşte evoluţia faţă de euro, iar acest lucru ar putea să ajute ulterior moneda naţională. Considerăm că şansele ca rata de schimb să urce şi să stea peste 4,3 lei/euro sunt reduse, deşi nu excludem majorări temporare”, susţin analiştii ING Bank România.