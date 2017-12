Liberalii, muștruluiți de ALDE

14:56:37 / 29 Mai 2015

Fariseism

Cu parere de rau o spun ca PLN-ul in acest moment prin derapajele pe care le-a facut nu se poate substitui PSD-ului care este in cadere! Inhaitarea cu PDL-ul si personajele mediocre de la varf in frunte cu domnul Johannis care s-a vopsit liberal ii costa! La Constanta republica Mazare a cazut dar cuplul Boroianu Chiru este unul nu numai mediocru dar si sinistru! E momentul altor formatiuni politice! Am crezut in liberali dar PNL-ul clasic in acest moment e jalnic! Pacat! Bratienii se zvarcolesc in mormant! E cam timpul ca cei care mai au ceva simtire din seva curata a liberalismului sa ia atitudine!