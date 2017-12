Licitaţii cu obiecte ale vedetelor

O motocicletă fabricată în anul 1914, care a aparţinut actorului american Steve McQueen va fi scoasă la licitaţie pe 28 aprilie, la Stafford, în nord-vestul Angliei. Acest model de motocicletă, produs de marca americană Indian, putea să atingă o viteză de 160 kilometri pe oră, dar nu are frână şi pedală de acceleraţie. Motocicleta trebuia împinsă pentru a fi pornită, iar pentru a o opri, motociclistul trebuia să scurtcircuiteze dinamul. Motocicleta, care a aparţinut unui colecţionar privat şi a fost restaurată, este estimată la un preţ de 22.000 - 28.000 lire sterline, circa 26.000 - 33.000 euro.

Actorul Steve McQueen (1930-1980), pasionat de cursele de automobile, colecţiona însă şi motociclete. McQueen a fost numit King of Cool, pentru modul nonşalant în care şi-a interpretat personajele. Starul american era renumit şi pentru faptul că îşi realiza singur cascadoriile din filmele în care era distribuit.

Şi arma căpitanului Kirk, denumită phaser, din îndrăgitul serial de televiziune din anii ’60 “Star Trek” a fost vândută la licitaţie cu 231.000 de dolari, sâmbătă, la Los Angeles. Phaser-ul, realizat la cererea creatorului “Star Trek”, Gene Roddenberry, pentru actorul William Shatner, interpretul căpitanului Kirk în acest serial TV, era estimat la aproximativ 50.000 de dolari, însă a depăşit de peste patru ori aşteptările specialiştilor. Printre celelalte obiecte extraterestre scoase la vânzare în această licitaţie cu o durată de două zile, s-au aflat un dispozitiv de supraveghere a extratereştrilor, aflat la bordul navei spaţiale Nostromo din filmul “Alien” din 1979, vândut cu 10.625 de dolari şi un costum complet de astronaut purtat de Anubis, interpretat de Carlos Lauchu în filmul “Stargate” din 1994, care s-a vândut cu 16.250 de dolari, depăşind de peste trei ori estimările.

O arhivă cu autografe acordate de actori şi cineaşti recompensaţi cu premiul Oscar s-a vândut cu 15.625 de dolari, iar o maşină Imperial Crown din 1966, denumită “Black Beauty” şi fabricată pentru filmul “Green Hornet / Viespea verde” din 2011, a fost achiziţionată cu 46.875 de dolari. Epoca de aur de la Hollywood a fost şi ea bine reprezentată la acea licitaţie. Pelerina purtată de Claudette Colbert în filmul “Cleopatra”, regizat în 1934, de Cecil B. DeMille, s-a vândut cu 5.625 de dolari, în timp ce o pălărie purtată de un munchkins în filmul “The Wizard of Oz / Vrăjitorul din Oz” din 1939 s-a vândut cu 15.000 de dolari. Costumul purtat de Christopher Reeves în “Superman IV” a fost achiziţionat cu 25.000 de dolari. Obiecte care au aparţinut sau au avut legătură cu Marilyn Monroe continuă să atragă interesul colecţionarilor, la 50 de ani de la moartea actriţei: o cămaşă de noapte s-a vândut cu 15.000 de dolari, un sutien din “Some Like It Hot / Unora le place jazzul” s-a vândut cu 28.125 de dolari şi o rochie de cocktail purtată de artistă a fost achiziţionată cu 25.000 de dolari, depăşind de patru ori estimările.