Liderul PRM nu crede că va rămâne fără salariul din PE

Preşedintele PRM, Corneliu Vadim Tudor reacţionează dur la demersul fostului lider al PIN, Cozmin Guşă, de a o da în judecată pe fiica europarlamentarului cu scopul de a obţine banii de despăgubire stabiliţi de instanţă în procesul pentru calomnie intentat de Guşă. Liderul PRM l-a ameninţat pe Guşă că-l pălmuieşte când îl vede pentru că pe numele fiicei sale ar fi doar \"o amărâtă de casă cu patru camere\" şi nu vede motivul pentru care trebuie s-o dea în judecată. \"Este o înscenare judiciară făcută de omul de casă a lui Măgureanu... N-am ştiut de proces, nu m-au anunţat... A fost lipsă de apărare, am aflat de la presă... M-am dus la ministrul Justiţiei, cu martori, la Florica Bejenariu, preşedinta CSM, le-am spus că n-am putut să mă apăr\", a povestit Vadim Tudor. Amintim că liderul PRM refuză să plătească suma stabilită drept despăgubire pentru calomniile la adresa fostului lider al PIN, Cozmin Guşă, aşa că riscă poprirea salariului pentru activitatea prestată în Parlamentul European. Însă peremistul nu crede că sunt şanse să îi fie poprit salariul de la PE. \"Ei nu pot să-mi ia salariul pentru făcătura asta ordinară pentru că sunt bani munciţi de mine\", a susţinut Vadim Tudor. La rândul său, Cozmin Guşă a explicat că, până în prezent, cu executorii judecătoreşti, a reuşit să recupereze o parte din sumă, prin depistarea unor conturi ale lui Vadim Tudor, şi, în plus, tocmai a fost deschisă procedura de poprire pe salariul de europarlamentar. Mai mult, dacă nici aşa nu se acoperă suma acordată de justiţie drept despăgubire, Guşă spune că pasul următor va fi executarea silită a vilei lui Vadim Tudor, din Cotroceni, care însă e trecută pe numele fiicei sale. \"Aici ar putea apărea o problemă foarte gravă pentru că Vadim şi-a trecut casa pe numele fiicelor după ce fusese pronunţată decizia definitivă în justiţie şi fusese notificat legal, ceea ce este o faptă de natură penală care l-ar putea lăsa fără imunitatea de la Bruxelles şi chiar trimite după gratii\", mai explica fostul lider PIN.