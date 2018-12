Lira sterlină s-a prăbușit, după seria de demisii din Guvernul May

Lira sterlină s-a prăbușit joi, după seria de demisii din guvernul condus de Theresa May, care au pus la îndoială mult așteptatul acord asupra Brexit la doar câteva ore după ce acesta a fost făcut public. Lira a scăzut față de dolar și s-a îndreptat spre cea mai mare scădere din an în raport cu euro după ce ministrul pentru Brexit, Dominic Raab, și alți demnitari au demisionat în semn de protest împotriva planului. Traderii se tem acum că însăși poziția prim-ministrului May este amenințată. "Dacă miniștrii au procedat așa, este mai greu pentru Theresa May să-și mențină poziția", spune Jordan Rochester, strateg la Nomura. Lira sterlină a pierdut 1,8%, ajungând la 1,2751 dolari, a doua cea mai mare scădere din acest an, și a scăzut cu 1,5% față de euro, scrie mediafax.ro.

Autoritățile britanice de reglementare financiară au solicitat comentarii din partea marilor bănci, din cauza scăderilor drastice ale lirei, spun surse citate de Reuters. În urma anunțului Theresei May au demisionat Dominic Raab, ministrul britanic pentru Brexit, Esther McVey, ministrul pentru Muncă şi Pensii, Suella Braverman, subsecretar de Stat în cadrul Departamentului pentru Brexit, Shailesh Vara, ministru de stat pentru Irlanda de Nord și Ranil Jayawardena, secretar parlamentar privat în cadrul Ministerului Justiției.

Theresa May a prezentat parlamentarilor de la Londra detalii ale acordului de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană, înțelegere contestată de numeroși parlamentari și care deja a provocat demisia câtorva miniștri.