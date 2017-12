Locuitorii din Ion Corvin, la un pas de a fi luaţi de ape

Fix la ora 5,00 dimineaţa, în numai cîteva minute, comuna Ion Corvin s-a transformat în albia unui fluviu. Nici măcar nu se luminase bine de ziuă şi locuitorii din localităţile Ion Corvin şi Viile s-au trezit cu apa în case. Oamenii au spus că pîrîul care le trecea pe lîngă case s-a umflat atît de mult, încît de la cîţiva centimetri a ajuns la trei metri şi s-a revărsat în curţile lor. În numai cîteva minute, zeci de locuinţe din Ion Corvin şi Viile, sute de hectare de terenuri agricole şi grădini au fost inundate. Astfel, în Ion Corvin au fost inundate nouă case şi gospodării. De asemenea, au fost afectate parţial două poduri de beton şi două podeţe. Pe DN 3 Crângu-Negureni s-a înregistrat un strat de 20 - 30 cm de aluviuni (apă, mîl, crengi). În aceeaşi zonă a căzut un stîlp Romtelecom şi unul este în pericol de a fi luat de viitură. Primarul comunei Ion Corvin, Marcela Răducescu, a declarat că l-a scurt timp după viitură a convocat comitetul local pentru situaţii de urgenţă, care a dispus scoaterea buldo-escavatorului pentru a curăţa drumurile acoperite cu mîl. Dintre cele nouă case, cea mai grea situaţie s-a înregistrat la familia Perpelea, a cărei locuinţă a fost grav afectată de viitură. Marcela Rădulescu a spus că, în mod sigur, casa familiei Perpelea nu va mai rezista mult. Prezent ieri în comuna Ion Corvin pentru a monitoriza situaţia, subprefectul Adrian Nicolaescu a declarat că toate locuinţele afectate de inundaţii trebuie reconsolidate. Pentru acest lucru, subprefectul a promis că va trimite în cursul zilei de astăzi o echipă de control în Inspecţia Muncii, pentru a evalua pagubele, urmînd ca familiile sinistrate să fie ajutate cu materiale de construcţii, alimente, pături şi îmbrăcăminte.

De asemenea, primarul comunei Ion Corvin a precizat că le va propune famiilor ale căror case stau să se dărîme să locuiască pentru o perioadă în Căminul Cultural. O situaţie la fel de gravă s-a înregistrat şi în satul Viile, unde patru locuinţe şi 50 de gospodării au fost afectate. Zeci de păsări şi animale au fost luate de ape şi au murit. De asemenea, la intrarea în sat, carosabilul şi zeci de hectare de teren au fost acoperite de apă. Localnicii din Viile au spus că au scăpat ca prin minune de furia apelor. \"Numai ce mă trezisem şi noroc că m-am lipit de uşa casei, pentru că altfel mă luau apele. Mi-am văzut animalele cum se rostogoleau în apă. Am văzut moartea. Deşi am 80 de ani, nu vreau să pier aşa\", ne-a povestit Vasile Calum. Acesta ne-a mai spus că în cei 80 de ani de viaţă nu a văzut asemenea inundaţii. “Au fost şi anul trecut ploi puternice, dar asemenea viitură nu am mai pomenit“, a spus Calum. La cîţiva metri mai încolo, casa unei alte familii stătea să se prăbuşească. “Jumătate din locuinţă e gata să cadă. Nu mai are mult. Şi nici măcar nu avem unde ne duce“, a afirmat Ileana Ciocan, mamă a patru copii.