Ludovic Orban, audiat luni la Înalta Curte în dosarul în care e acuzat de folosire a influenţei

10:50:15 / 10 Octombrie 2017

masochism

Sint curios daca isi mentine in continuare parerile bune despre cei care il toaca. Cum se numeste asta, masochism. Oricum , din modul cum l-am vazut ca s-a manifestat in campania lui Klaus, ceva nu prea este in regula cu acest tip. Palaria este prea mare. De ce nu s-o limita la cintat la chitara cu prietenii de sprit? Ar fi mult mai simpatic.