Lupta cu autismul!

Autismul, o tulburare severă de dezvoltare, de natură neuro-biologică, ce se manifestă fie la naştere, fie de la 18 la 24 de luni de viaţă a copilului, este tot mai des descoperită de medici. Afecţiunea se caracterizează prin scăderea capacităţii de a interacţiona şi de a comunica, de a se integra şi relaţiona social şi prin comportament stereotip şi repetitiv, cu simptome care apar, de obicei, înaintea vârstei de trei ani. “Simptomele autismului se agravează cu timpul, cei afectaţi îşi pierd, treptat, toate abilităţile, pot deveni violenţi şi autoagresivi şi, de cele mai multe ori, ajung să fie instituţionalizaţi. Tulburările de Sănătate Mintală (TSA) afectează în egală măsură familia, mulţi dintre părinţi părăsindu-şi locurile de muncă pentru a deveni asistenţi personali, decizie cu consecinţe negative în plan profesional (şanse scăzute de reîncadrare ulterioară, venituri mici) dar şi social (marginalizare)”, spun părinţii copiilor care suferă de autism.

RATA DEPISTĂRII TSA ÎN ROMÂNIA, SCĂZUTĂ

Aşa cum am mai precizat, puţini copii sunt diagnosticaţi la vârsta de 18-36 luni, atunci când au cele mai mari şanse de recuperare prin intervenţie terapeutică, întrucât nu există un sistem de evaluare (la vârsta de 18 luni) a indicatorilor de dezvoltare normală (motorie, cognitivă, afectivă, de socializare), iar reţeaua de medicină primară, care supraveghează din punct de vedere medical dezvoltarea copiilor şi adolescenţilor, nu deţine în acest moment informaţii actualizate şi complete referitoare la diagnosticarea precoce a TSA. Odată ce un copil a fost diagnosticat cu autism, pentru întreaga familie începe o adevărată luptă, lupta ca cel mic să conştientizeze tot ceea ce este în jurul său. Nu este deloc simplu, susţin specialiştii, puţini la număr comparativ cu nevoile unui copil cu autism.

ROMÂNIA NU ESTE PREGĂTITĂ PENTRU A OFERI TERAPII MODERNE COPIILOR CU AUTISM

Dacă peste graniţele ţării, autorităţile direct implicate depun eforturi mari pentru dezvoltarea centrelor cu autism, în sensul asigurării a tot ceea ce este necesar pentru implementarea tututor terapiilor, în ţara noastră lucrurile sunt la început, deşi diagnosticul de autism este tot mai frecvent stabilit. Specialiştii Centrului de Autism „Marea Neagră”, situat pe strada Miron Costin nr. 68, din Constanţa, încearcă să se apropie cât mai mult de standardele centrelor similare din afară. Coordonatorul centrului, psihoterapeut Cristina Gemănaru, merge de două ori pe an în Statele Unite la centre similare, de unde învaţă metode de ultimă oră folosite acolo, metode moderne de socializare, extrem de importante în autism. „Nu vrem să ne limităm doar la metodele de joc, metode clasice. De exemplu, în SUA sunt centre care au 3.000 de angajaţi la 700 de beneficiari”, spune psihoterapeutul. Dar, pentru a pune în practică terapiile de ultimă oră, centrul are nevoie de sprijin financiar. Au existat sponsorizări importante din partea unor agenţi economici, o atenţie deosebită venind şi din partea municipalităţii. Viceprimarul Decebal Făgădău speră ca şi centrul constănţean să poată aplica tot ceea ce este nou în privinţa terapiilor de ultimă oră. El a precizat că centrele din străinătate au la dispoziţie milioane de lire sterline pentru desfăşurarea activităţii. „Am putea depune eforturi să ne situăm măcar la jumătatea celor din străinătate, mai ales că vorbim despre o incidenţă mare a copiilor cu autism. Anul viitor sperăm să creştem contribuţia noastră”, a declarat Decebal Făgădău. Nu în ultimul rând, viceprimarul a subliniat şi rolul extrem de important al mass-media, de a mediatiza toate aceste proiecte, de a transmite informaţiile către cei direct implicaţi.

DONAŢI 2% PENTRU COPIII CU AUTISM. Terapiile pentru copiii cu autism nu sunt foarte costisitoare, însă în niciun caz pentru buzunarul oricui. O şedinţă costă de la 300 de euro, aproape dublu faţă de salariul minim pe economie. Din păcate, în România nu se decontează nimic. Viorica Roşca este mama unui copil cu autism, Rareş, un băieţel care, până la doi ani, s-a dezvoltat normal. Ulterior, au apărut problemele. Diagnosticul de autism a fost unul crunt pentru întreaga familie. Acum Rareş are patru ani şi trei luni. Şedinţele de terapie de la centrul „Marea Neagră” l-au ajutat foarte mult pe cel mic. „Când a rostit pentru prima dată „mama” am simţit o bucurie imensă”, şi-a adus aminte femeia. Rareş trebuie însă să continue terapiile, dar pentru asta familia are nevoie de sprijin financiar. Mulţi au înţeles nevoile sale şi au donat cei 2% pentru el. Până acum au reuşit să strângă 50 de milioane lei, suficienţi pentru câteva luni de terapie. Şi Rareş nu este singurul copil cu autism care are nevoie de sprijin. În evidenţele centrului sunt 32 de copii cu autism, sindrom Down şi hiperactivitate.