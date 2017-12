Luptă strânsă în Raliul Australiei, înaintea ultimei zile

Hayden Paddon a urcat pe locul trei în ierarhia generală şi a redus diferenţa faţă de Andreas Mikkelsen, liderul raliului, la doar 12 secunde, înaintea ultimei zile din Raliul Australiei, ultima etapă a sezonului 2016 din mondialul de raliuri.

Thierry Neuville, aflat într-o lupta strânsă cu Mikkelsen şi Paddon pentru locul secund în clasamentul piloţilor, este pe patru, iar Dani Sordo a revenit în top cinci după o zi mult mai bună. Conform clasamentului actual între Neuville şi Mikkelsen este o diferenţa de un singur punct, lupta din Power Stage urmând a fi decisivă.

Sâmbătă au fost 135 km de proba specială, inlcusiv cele două treceri pe Nambucca (50,80 km), cea mai lungă proba a raliului. De asemenea, cele trei super speciale au fost ocazia perfectă pentru suporteri să vadă în acţiune modelele WRC, fiecare kilometru fiind decisiv nu doar pentru podiumul din această etapă, ci şi pentru lupta din clasamentul general al piloţilor.

Paddon şi John Kennard, copilotul sau, s-au impus la prima trecere pe Nambucca şi au terminat ziua pe locul trei la doar 12 secunde în spatele lui Mikkelsen, liderul raliului.

“A fost o zi bună. Chiar dacă a fost mult praf pe primele probe am reuşit să câştigăm pe Nambucca. Ştiam că Seb (Ogier) ne va presă pe specialele de după amiază şi am încercat să rezistăm atacurilor. Am făcut progrese mari faţă de anul trecut şi suntem într-o postura în care putem să atacăm prima poziţie. Va urmă o zi interesantă şi suntem pregătiţi să dăm totul”, a spus Paddon.

Neuville (#3 Nouă generaţie i20 WRC) şi Nicolas Gilsoul, copilotul sau, şi-au păstrat şansele la locul secund în clasamentul piloţilor, după o evoluţie bună şi o victorie pe specială Valla16.

“A fost aproape o zi aproape perfectă. Am ales greşit pneurile pentru primele probe când am crezut că versiunea soft nu este foarte potrivită pentru condiţiile de pe speciale, dar acum văd că ar fi meritat să-mi asum riscul. Important este că suntem în lupta şi pe probele de după amiază lucrurile au mers mult mai bine. Nu vom renunţă până la final şi sper să ne clasăm şi aici pe podium”, a spus Neuville.

Sordo şi Marc Martí, copilotul sau, au avut o zi mult mai bună decât cea de vineri şi au recuperat timp după penalizarea primită. Echipajul spaniol a urcat până pe locul 5 în clasamentul raliului şi vrea să-şi consolideze această poziţie în ultima zi.

“A fost o zi mult mai bună după penalizarea de 20 de secunde primită vineri. Ştiam că putem ţine ritmul cu piloţii din faţă aşa că astăzi am atacat permanent. Ne-am intrat repede în ritm şi am avut încredere în maşină. Sunt sigur că putem face o figura frumoasă şi pe ultimele probe de duminică”, a spus Sordo.

Cu trei modele din Nouă generaţie i20 WRC în top cinci, Hyundai Motorsport se află într-o poziţie bună de a obţine primul podium din Raliul Australiei. După cel mai bun sezon din istorie, echipa vrea să termine într-o notă pozitivă la Raliul Australiei.

“Se anunţă un final foarte interesant de sezon. Competiţia pentru locul secund în clasamentul piloţilor este foarte strânsă şi cred că sunt şanse mari că totul să se decidă în Power Stage. Duminică avem cinci probe speciale şi desigur că ne dorim să terminăm pe podium aici. Ţinând cont că sunt doar 12 secunde între piloţii din top trei vom încerca să facem totul pentru a câştigă”, a spus Michel Nandan, directorul echipei.

În prima buclă de duminică sunt programate două probe mai scurte - Settles Reverse (6,2 km) şi Wedding Bells (6,44) plus specială Bucca de aproape 32 km. Cele două probe scurte vor fi parcurse încă o dată după amiază, ultima dintre ele având şi rol de Power Stage.

CLASAMENT GENERAL – ZIUA a 2-a – Raliul Marii Britanii 2016

A. Mikkelsen / A. Jager (Volkswagen Polo R WRC) 2:15:06.2

S. Ogier / J. Ingrassia (Volkswagen Polo R WRC) +2.0

H. Paddon / J. Kennard (Hyundai New Generation i20 WRC) +12.0

T. Neuville / N. Gilsoul (Hyundai New Generation i20 WRC) +33.8

D. Sordo / M. Martí (Hyundai New Generation i20 WRC) +59.2

M. Østberg / O. Floene (Ford Fiesta RS WRC) +1:00.6

E. Camilli / B. Veillas (Ford Fiesta RS WRC) +1:21.7

O. Tanak / R. Molder (Ford Fiesta RS WRC) +2:19.9

L. Bertelli / S. Scattolin (Ford Fiesta RS WRC) +4:56.6

E. Lappi / J. Ferm (Škoda Fabia R5) +5:22.7