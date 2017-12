Mahmoud Ahmadinejad propune mutarea Israelului în Europa, Canada sau Alaska

Preşedintele Iranului propune organizarea unui referendum în teritoriile palestiniene pe tema mutării statului evreu în Europa, Canada sau Alaska. Cu ocazia ceremoniilor Zilei Internaţionale a Ierusalimului, Ahmadinejad a condamnat ceea ce el a numit “atrocităţile comise de regimul sionist împotriva asupritului popor palestinian”. “Să fie organizat un referendum în Palestina! Asta propunem ţărilor europene. Toţi palestinienii - musulmani, creştini şi evrei - trebuie să participe la referendum. Crearea regimului sionist, continuarea existenţei sale şi susţinerea nelimitată oferită de SIA sînt insulte la adresa demnităţii umane. Toate ţările trebuie să aibă dreptul să ancheteze crimele regimului sionist şi să afle toate atrocităţile. Tinerii palestinieni şi toată naţiunea au fost lipsiţi de drepturi elementare timp de 60 de ani. Ierusalimul nu mai este doar o problemă a Palestinei şi a Orientului Mijlociu, ci a întregii umanităţi”, afirmă liderul islamist, observînd că “ţările occidentale au transformat Holocaustul într-un subiect sacru, pe care nimeni nu-l poate pune sub semnul întrebării”. “Aceste evenimente au avut loc în cel de-al II-lea Război Mondial. Ulterior, Israelul a comis un genocid istoric în Palestina. Şi-au acordat lor înşişi drepturi sacre şi au catalogat toate celelalte ţări drept criminale. Şi-au acordat dreptul comiterii de crime sub pretextul Holocaustului. Au construit chiar închisori secrete în Europa şi au impus sancţiuni economice împotriva unei ţări care nu a recunoscut regimul sionist. Lumea trebuie să ştie că naţiunea iraniană detestă masacrele. Iranul consideră agenţii celui de-al II-lea Război Mondial şi pe Hitler drept figuri întunecate”, a concluzionat liderul iranian. Zeci de mii de iranieni scandînd “Moarte Israelului” s-au adunat, ieri, în centrul Teheranului, în semn de solidaritate cu populaţia palestiniană, cu ocazia celebrării zilei al-Qods (Ierusalim, în limba arabă). “Moarte Israelului, moarte Americii”, se putea citi pe banderolele şi pancartele manifestanţilor, dar şi “Palestina va fi eliberată doar prin luptă şi credinţă” sau “Islamul este victorios”. Ziua al-Qods a fost decretată de imamul Khomeini, la începutul Revoluţiei Islamice din 1979. Începînd cu acel an, în ultima zi de vineri a lunii în care este celebrată sărbătoarea musulmană a Ramadanului au loc ample manifestaţii de solidaritate cu palestinienii în toate oraşele iraniene.

Pe de altă parte, se relatează că Pentagonul a transmis, joi, Congresului american o listă cu posibile vînzări de armament pentru patru ţări din Orientul Mijlociu, în valoare totală de 1,4 miliarde de dolari. Este vorba mai ales de rachete, vehicule blindate şi avioane de transport. Secretarul Apărării, Robert Gates, şi secretarul de Stat, Condoleezza Rice, doresc ca SUA să vîndă mai multe arme aliaţilor lor din regiune, pentru a se putea opune Iranului, pe care îl acuză de terorism şi dezvoltarea armei nucleare. Cea mai importantă vînzare de armament vizează Arabia Saudită, care, potrivit Pentragonului, ar dori să cumpere 61 vehicule blindate uşoare şi 50 vehicule blindate Humvee, precum şi puşti, mitraliere şi binocluri cu infraroşii. Suma ar fi de 631 milioane de dolari. Emiratele Arabe Unite au comandat 900 de rachete aer-sol Hellfire II Longbow şi 300 de focoase de rachete cu fragmentaţie, pentru circa 428 milioane de dolari. Egiptul a comandat 164 rachete Stinger Block I configurate pentru a fi lansate din vehicule, precum şi 25 lansatoare de rachete Avenger, pentru 83 milioane de dolari. Kuwaitul vrea să achiziţioneze cea mai recentă versiune a avioanelor L-100-30, contract de 250 milioane de dolari.