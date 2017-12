Mai aproape de startul cursei către Polul Sud

Prinţul Harry se află de ieri în Africa de Sud, de unde va pleca într-o expediţie la Polul Sud, în cadrul unei curse cu scop umanitar între trei echipe de militari britanici răniţi în Afganistan, americani şi din ţări ale Commonwealth-ului. Prinţul va participa cu echipa britanică la cursa de 335 de kilometri care va începe pe 29 noiembrie şi va dura 16 zile. Echipele speră să ajungă la Polul Sud în jurul datei de 17 decembrie. Din echipa americană face parte actorul suedez Alexander Skarsgard, starul seriei “True Blood”, în timp ce actorul englez Dominic West va concura pentru echipa australiano-canadiană.

Echipele vor pleca astăzi către baza aeriană a staţiei ruse Novolazarevskaia, de pe coastele continentului antarctic, unde vor rămâne câteva zile să se obişnuiască cu altitudinea şi temperaturile joase. Fiecare echipă va avea un îndrumător şi un ghid polar. Prinţul Harry conduce asociaţia „Walking with the Wounded”, care strânge fonduri pentru readaptarea militarilor răniţi şi îi ajută să îşi găsească locuri de muncă în sectorul civil. Acesta a lansat săptămâna trecută, în Piaţa Trafalgar din Londra, cursa umanitară spre Polul Sud, salutând „curajul minunat” de care dau dovadă toţi participanţii. „Aceşti oameni vor să realizeze ceva deosebit şi să dovedească celorlalţi că, deşi au pierdut o mână, un picior sau altceva care i-a făcut să ajungă invalizi, poţi să faci multe dacă vrei”, a spus prinţul. Participanţii la cursă vor parcurge 20 de kilometri pe zi, trăgând sănii încărcate cu circa 70 de kilograme. Se vor confrunta cu temperaturi de până la -35 grade C şi vânt de 80 kilometri pe oră.