Mai multă birocraţie pentru obţinerea unui credit

Clienţii băncilor interesaţi de credite au scăpat de stress test, dar nu şi de condiţii mai aspre de creditare! Noile norme BNR arată că cei care vor lua împumuturi din toamnă nu vor fi supuşi unei analize de risc pentru a vedea dacă pot să-şi achite ratele la timp. Bancherii vor fi obligaţi, în schimb, să constituie un grad de îndatorare maxim pentru fiecare categorie de clientelă sau credit. Asta înseamnă că cei care au venituri mici vor putea împrumuta bani mai puţini, pentru că ei nu-şi pot plăti ratele dacă dobînzile sau comisioanele cresc. \"Principala modificare de care ne bucurăm se referă la faptul că nu trebuie să facem testul de stress pentru fiecare persoană în parte. În schimb se face acea simulare de stress, pe algoritmul pe care banca îl are în prezent, şi va rezulta cu siguranţă un grad de îndatorare mai mic\", a declarat preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), Radu Graţian Gheţea. Potrivit noului regulament, dobînzile promoţionale nu vor mai fi luate în calcul, iar debitorul va trebui să aibă un grad maxim de îndatorare pe toată perioada creditării. \"Vei fi în obligaţia (banca va fi obligată - n.r.) să iei în calcul dobînda mai mare dacă contractul e cu rată fixă pe primul an şi cu rată variabilă pe anul doi\", a precizat economistul Raiffeisen Bank, Ionuţ Dumitru. Reprezentanţii băncilor spun că gradul de îndatorare va scădea cu 5% pentru fiecare tip de credit. Analistul economic Dragoş Cabat crede că regulamentul BNR aduce mai multă birocraţie în procesul de acordare a creditelor. Potrivit acestuia, efectul imediat al reglementărilor băncii centrale este încetinirea creditării, în special în domeniul creditelor de consum. \"Principalul efect va fi încetinirea creditării şi introducerea unui element birocratic pentru că oamenii vor trebui să vină cu documente doveditoare pe care le obţin cu greu. Se introduce un element de birocraţie, nu neapărat un element de judecată prudenţială în limitarea creditelor. Acest regulament vine pe regulamentele bază 2, care au avut ca scop să lase la latitudinea băncilor comerciale procedurile de creditare pentru persoanele fizice, dar introduce anumite limitări\", a declarat Dragoş Cabat. Succesul creditelor exotice s-ar putea dovedi de scurtă durată după intrarea în vigoare a noului regulament al BNR privind limitarea riscurilor de creditare. Economistul şef al ING, Nicolae Alexandru Chidesciuc, crede că suma maximă ce poate fi împrumutată în yeni japonezi sau franci elveţieni va scădea, chiar dacă dobînda va rămîne în continuare atractivă. \"La creditele în monede exotice, dacă nu sînt date privind ratele de dobîndă la BNR, se va lua rata de dobîndă de la euro. Suma care se va putea lua se va reduce. Băncile mai afectate vor fi cele care pînă acum au avut o politică agresivă în ceea ce priveşte creditarea în valută şi băncile care au mers pe credite în monede exotice\", a declarat Chidesciuc. Impactul exercitat de noul regulament de creditare al BNR asupra economiei este privit cu rezervă de unii analişti. \"Vor fi condiţii ceva mai restrictive ca acum, dar nu cred că impactul va fi unul mai mare\", spune Ionuţ Dumitru. Sînt totuşi şi voci care susţin vehement că noile norme ale BNR pot tempera avansul consumului într-o perioadă de creştere economică puternică şi deficite mari. Avînd în vedere climatul economic dificil din marile economii, analistul financiar Radu Limpede crede că BNR a luat măsurile potrivite pentru evitarea unei prăbuşiri a economiei româneşti în 2009. \"BNR nu are altă opţiune decît să limiteze creditul retail, creditul acordat populaţiei, avînd în vedere că avem o creştere economică foarte ridicată şi această creştere ne poate duce la o aterizare dură în anii următori tocmai din cauza dezechilibrului extern. Observăm cum creditul neguvernamental a crescut în termeni reali cu 50%, asta înseamnă o medie între 30%, creditarea pentru firme şi circa 70% creditarea pe segmentul populaţiei. Cred că BNR face bine că pune frînă acolo unde trebuie, dar frîna nu este atît de bruscă încît să blocheze piaţa cu totul. Nu este o cădere a pieţei imobiliare, dar este evident o răcire, atunci nu ar fi avut sens ca BNR să vină cu un regulament extrem de dur\", a declarat Radu Limpede.