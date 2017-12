Mai multe sancțiuni la Trofeul “Telegraf”

15:28:01 / 11 Februarie 2015

Sanctiune

Sanctiunea de numai 2 etape acordata lui Pasata este ridicol de minima pentru circul facut. Intareste idea ca Sageata este favorizata occult,vezi conditiile in care au trecut de faza optimilor. Cat despre sanctiunea Cumpenei ea trebuie extinsa si tuturor jucatorilor trecuti pe foaia de arbitraj astfel ca acestia sa nu aibe dreptul de a juca in editia viitoare la o alta echipa. Sau chiar pot schimba denumirea echipei(spre ex Gloria!) si vor juca bine mersi. Organizatorii turneului,unul de prestigiu,trebuiesc neaparat sa intareasca disciplina jucatorilor,care degenereaza de la an la an,iar sanctiunile sa vizezeze si arbitrii,cu bataie lunga si asupra carierei la fotbalul official din primavera,daca "comit" erori mari la sala,la organizare participand direct si AJF