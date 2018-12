Majorarea salariului minim „accidentează“ 80% dintre IMM-uri

Mărirea salariului minim pe economie în mod diferenţiat nu este posibilă, pentru că încalcă principiul statutar din Codul Muncii, care spune că la muncă egală, și plata e egală, a declarat, luni, preşedintele Consiliului IMM (CNIPMMR), Florin Jianu, citat de agerpres.ro - „Putem avea o persoană cu 14 ani vechime și un salariu de 2.090 lei şi o persoană care are cu un an mai mult, dar primește mai mulți bani, pentru acceaşi muncă prestată. Cu această nedreptate, spunem noi, când statul stabileşte în mod arbitrar salariul minim pe economie, se poate juca în mod constant cu economia, neavând nicio responsabilitate“. CNIPMMR a realizat, între 13 și 23 noiembrie, testul IMM privind efectele creşterii salariului minim de la 1.900 la 2.080 lei şi la 2.350 lei, sub forma unui sondaj online, în rândul membrilor săi - „Peste 80% dintre respondenţi şi-au exprimat dezaprobarea pentru un salariu minim pe economie diferenţiat pe diferite criterii, iar 74,60% dintre ei au susţinut că o creştere a salariului minim pe economie, începând cu 1 decembrie, le va provoca dificultăţi“. Întreprinzătorii spun că, pentru a se asigura creșterea salariului minim, e nevoie de o scădere a fiscalității, de impozit zero pentru veniturile din salariul minim, de o simplificare a birocrației și de o stimulare mai puternică a investițiilor.