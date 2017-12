În anul care a trecut, Asociaţia Filateliştilor "Tomis" Constanţa a organizat numeroase evenimente, unele în premieră: numărul 100 al revistei "Magazinul de filatelie, cartofilie şi numismatică", Expoziţia Naţională de Filatelie, Cartofilie şi Maximafilatelie pentru copii şi tineret "Junimea 2006", expoziţia "Aeromfila" şi centenarul staţiunii Mamaia. Potrivit vicepreşedintelui Asociaţiei Filateliştilor "Tomis", Gabriel Nicolae, în acest an, se va organiza în premieră, o bilaterală, acţiune desfăşurată împreună cu Asociaţia Filateliştilor şi Cartoclubului din Piatra Neamţ. Această manifestare presupune prezentarea a două expoziţii de profil: în vară, la Constanţa şi în toamnă, la Piatra Neamţ. Dat fiind faptul că în 2007, "Magazinul de filatelie, cartofilie şi numismatică" împlineşte 12 ani de la prima apariţie, va fi tipărit un număr aniversar. De asemenea, în luna august va fi organizată cea de-a XV-a ediţie a Tîrgului Colecţionarilor din întreaga lume. "Vom tipări sub formă de album o selecţie cu cele mai frumoase şi apreciate exponate de cartofilie, aparţinînd colecţionarilor constănţeni. Ne dorim ca acest lucru să fie realizat de acum încolo, în fiecare an", a precizat Gabriel Nicolae. Exponatele sînt incluse în colecţiile lui Viorel Lipovan (părintele profesor al cartofiliei constănţene), Valeriu Avramescu, Gabriel Nicolae, Gelu Andreescu, George Stănescu, Cristian Baias, Radu Cornescu, Victor Codreanu şi Daniel Codreanu. La baza acestui album stau colecţiile despre Constanţa, dar şi cărţi poştale ilustrate, pe diferite teme. De asemenea, va fi continuată şi dezvoltată activitatea Cercului Filatelic din cadrul Colegiului Naţional Pedagogic "Constantin Brătescu", pentru copii şi tineret, condus de colecţionarul Victor Codreanu.

Un proiect personal îl va avea vicepreşedintele Asociaţiei Filateliştilor "Tomis", Gabriel Nicolae, care, împreună cu Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, va edita un album de colecţie, dedicat acestei etnii din Dobrogea. Subiectul acestui album este reprezentat de exponatul intitulat "Salutări din Dobrogea!".