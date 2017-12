Marcel Lică, Sorin Corpodean şi Marcel Savaniu, arestaţi

După ce au fost reţinuţi, miercuri, pentru 24 de ore, de către procurorii anticorupţie, arbitrii Marcel Savaniu şi Sorin Corpodean şi vicepreşedintele autosuspendat al Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), constănţeanul Marcel Lică, au fost arestaţi preventiv, ieri, pentru 29 de zile, de Tribunalul Argeş, sub acuzaţia de luare de mită. Cei trei au fost audiaţi timp de cîteva ore, la DNA Piteşti, în dosarul privind corupţia din arbitraj, în care mai sînt arestaţi finanţatorul FC Argeş, Cornel Penescu, şi Gheorghe Constantin, fostul şef al CCA, directorul general al hypermarketului Pic, patronat de Penescu, Liviu Făcăleaţă, precum şi fostul director al OPC Argeş Cristian Libertatu. Savaniu, Corpodean şi Lică au părăsit Tribunalul Argeş cu cătuşe la mîini, fiind duşi cu duba în arestul IPJ Argeş. Avocaţii apărării au declarat recurs la decizia de arestare preventivă a celor trei. În dosarul “Mită pentru arbitri” este vorba despre şase partide din sezonul 2008-2009 al Ligii I, pentru care au fost date sub formă de mită sume cuprinse între 2.000 şi 15.000 de dolari, totalizînd 33.000 de dolari. Corpodean ar fi primit 15.000 de dolari şi băuturi alcoolice pentru a avantaja formaţia din Trivale la meciul cu FC Vaslui, scor 1-0, în timp ce Savaniu ar fi încasat 3.000 de dolari pentru a-i favoriza pe piteşteni în jocul cu Oţelul Galaţi, scor 3-2. Fostul preşedinte al FC Farul, Marcel Lică, este acuzat că a luat mită, de la Cornel Penescu, patronul FC Argeş, 2.000 de dolari, în postura de observator al meciului FC Argeş - Oţelul Galaţi, disputat pe 23 noiembrie 2008. Din anchetă, a mai rezultat că patronul FC Argeş, Cornel Penescu, prin intermediul omului său de încredere, Liviu Făcăleaţă, i-a dat lui Gheorghe Constantin suma de 270.000 de lei. Ieri, vicepreşedintele CCA, Nicolae Grigorescu, care deţinea şi prerogative de preşedinte al CCA, a anunţat că şi-a înaintat demisia pentru a urgenta numirea unui nou preşedinte la acest for, el neputînd ocupa această funcţie prea mult timp.