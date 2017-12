Marinarii escrocaţi cu mii de euro se vor adresa CEDO

Marinarii care acuză că au fost înşelaţi cu cîteva mii de euro de o firmă de crewing din Cluj sînt decişi să meargă pînă în pînzele albe pentru a li se face dreptate. Miercuri dimineaţă, Marius Gariel Lojniţă, din Cernavodă, Vasilică Zaruhan şi Cristian Tudor, din Constanţa, s-au prezentat la sediul Parchetului Constanţa pentru a cere ajutorul procurorilor, după ce au fost victimele unei înşelăciuni. Bărbaţii au povestit cum, în urma unui anunţ de angajare, au apelat la serviciile firmei de crewing SC Geomin SRL din Cluj. Prin intermediul acestei societăţii, cei şase constănţeni şi patru clujeni au intrat în legătură cu reprezentantul firmei armatoare Seltex Marine Century Trade Enterprises Co. LTD, care le-a promis că vor fi angajaţi la bordul unui vas de croazieră şi vor primii salarii de cel puţin 2.000 de euro. Ajunşi însă în Franţa, după o serie întreagă de peripeţii, bărbaţii au constatat însă că CH Harmony, pe care ar fi urmat să se îmbarce, nu exista. "Abia după ce am realizat că am fost fraieriţi, am pus totul cap la cap. Edi ne-a spus să mergem în Italia pe 20 mai, adică sîmbătă, cînd nu poţi primi bani prin Western Union. A venit mult mai devreme la întîlnire, decît era stabilit, ca să ne ia prin surprindere, a refuzat să ne dea o carte de vizită, iar servieta pe care o avea la el încă mai avea agaţată de mîner eticheta", a spus Cristian Tudor, unul dintre constănţenii păgubiţi. Miercuri, cei trei constănţeni au renunţat să mai depună plîngere, urmînd să se adreseze justiţiei abia după consultarea unui avocat. "Luni ne vom decide unde vom depune plîngerea, la Parchetul Constanţa sau la cel din Cluj, unde este sediul firmei de crewing, pentru că asta înseamnă alte cheltuieli şi deja am pierdut fiecare cîte 1.600 de euro", a adăugat Cristian Tudor. Mai mult, cei trei bărbaţi sînt hotărîţi, ca, în cazul în care statul român nu le va apăra interesele, ţinînd cont de faptul că în înşelăciune a fost implicat şi un italian, să se adreseze şi Comisiei Europene pentru Drepturile Omului (CEDO). "Dacă nu ni se va face dreptate, plănuiesc să scriu şi o scrisoare oficială către comisia de la Haga. Statului italian nu are nici un rost să ne adresăm, ne-am lămurit cît de repede ne-ar ajuta după cum ne-au tratat autorităţile de acolo cînd le-am povestit ce ni s-a întîmplat. Ne-au răspuns că nu avem decît să dormim pe stradă", a spus Cristian Tudor. Constănţeanul ne-a mai declarat că după întoarcerea în ţară, persoanele din Cluj care au căzut victime înşelăciunii au mai încercat să ia legătura cu reprezentanţii firmei de crewing SC Geomin SRL, dar aceştia nu au mai fost de găsit. "Doi clujeni care au fost cu noi în Italia s-au dus la sediul firmei, dar era închis. Am auzit chiar că, de fapt, firma nu ar fi înregistrată la Oficiului Comerţului cu sediul la Cluj, ci la Brăila ", a adăugat constănţeanul. Ieri, s-au întors din străinătate alte trei persoane din cele zece înşelate, dintre care şi doi constănţeni, în vreme ce alţi trei bărbaţi înşelaţi au preferat să rămînă în Italia pentru a-şi găsi ceva de muncă.