Marius Copil, în sferturi la Napoli

Tenismanul Marius Copil, locul 199 ATP, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului challenger de la Napoli, dotat cu premii în valoare totală de 42.500 de euro, după ce l-a învins, în turul secund, pe italianul Luca Mager, locul 343 ATP, cu scorul de 6-4, 6-3, după o oră și patru minute de joc. Pentru un loc în semifinale, românul îl va întâlni pe italianul Salvatore Caruso, locul 260 ATP, victorios în mod surprinzător în fața bosniacului Mirza Basic, cap de serie nr. 8 și locul 87 ATP. În schimb, Adrian Ungur, locul 197 ATP, a cedat în optimi, în fața belarusului Vladimir Ignatik, locul 229 ATP, cu scorul de 5-7, 2-6, după o oră și 20 de minute de joc. Pentru calificarea în sferturi, Copil va primi un cec în valoare de 1.245 de euro și 17 puncte ATP, în timp ce Ungur va fi răsplătit cu 730 de euro și 8 puncte pentru prezența în turul secund. La dublu, Copil și Ungur au fost învinși în primul tur de favoriții nr. 2, Rameez Junaid (Australia) și Ken Skupski (Marea Britanie), cu scorul de 7-6 (7/2), 6-4, după o oră și 17 minute de joc.

BOB HEWITT, EXCLUS DIN TENNIS HALL OF FAME

Australianul Bob Hewitt, fost dublu campion de Mare Șlem, a fost exclus din Tennis Hall of Fame, după ce a fost condamnat pentru viol și agresiune sexuală în Africa de Sud, în 2015. În vârstă de 76 de ani, tenismanul australian a fost găsit vinovat și condamnat la 6 ani de închisoare, anul trecut, după ce a agresat trei minore pe care le antrena în Africa de Sud, în perioada 1980-1990. „Condamnarea a fost pronunțată de un tribunal din Africa de Sud, în martie 2015, nu se mai poate face recurs. Decizia de excludere din Hall of Fame vine în urma acestei condamnări definitive”, se arată într-un comunicat remis de Tennis Hall of Fame. De-a lungul carierei, Hewitt a câștigat șapte titluri la Wimbledon.

