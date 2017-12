Mărțișoare coregrafice, între clasic și contemporan

Timp de mai bine de două ore, iubitorii dansului clasic, neoclasic și modern au urmărit regalul coregrafic oferit de artiștii Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Cu un program atractiv și divers, îmbinând clasicul cu contemporanul, „Gala mărțișorului” a constituit pentru public prilejul rar de a urmări pas de deux-uri din spectacole de balet care nu se află în repertoriul teatrului tomitan, dar și alte momente coregrafice.

Au fost prezentate momente din balete mai puțin cunoscute tomitanilor, precum: „Flăcările Parisului”, de Boris Asafiev, „Festivalul florilor”, de Edvard Helsted, „Satanella”, de Cesare Pugni, „Raymonda”, de Alexander Glazunov, și „Esmeralda”, de Cesare Pugni. Însă în programul galei au fost și pas de deux-uri din spectacole care fie s-au regăsit, fie se regăsesc în repertoriul curent al Teatrului „Oleg Danovski”, precum: „Frumoasa din pădurea adormită” și „Lacul lebedelor”, de Ceaikovski, „Cenușăreasa”, de Serghei Prokofiev, și „Don Quijote”, de Ludwig Minkus, primele două în interpretarea prim-soliștilor invitați din București - Cristina Cănilă Dijmaru și Gigel Ungureanu, respectiv Sibiu - Yvonne Slingerland și Ovidiu Matei Iancu.

Foarte apreciate au fost momentele de balet neoclasic și modern, care au transpus publicul într-o altă atmosferă, schimbând ritmul, accentul căzând pe senzualitate și pe un dialog mult mai intens, în pași de dans. Cu acest prilej, publicul a putut vedea și calitățile de coregraf ale artiștilor de la malul Mării Negre. Astfel, pe lângă emoționantul moment „Anna Karenina” al Amaliei Mînduțiu, revelația serii a fost Cosmin Adrian, student în anul al III-lea la Coregrafie, cu două momente speciale care l-au avut ca protagonist: „Tango” și „Șah mat”.

Gala de balet s-a încheiat cu o surpriză: un adagio din baletul „Crăiasa Zăpezii”, de Edvard Grieg, în interpretarea prim-soliștilor Irina Ganea-Mihaiu și Adrian Mihaiu, care va avea premiera pe 1 iunie, în coregrafia lui Horațiu Cherecheș.

„PERIOADA CONSTĂNȚEANĂ A FOST CEA MAI FRUMOASĂ DIN VIAȚA MEA DE DANSATOR” „Gala mărțișorului” nu a fost lipsită de emoții, mult mai intense decât cele inerente unei apariții pe scenă. Astfel de emoții au fost trăite de prim-solistul bucureștean Gigel Ungureanu, pentru care venirea la Constanța înseamnă întotdeauna întoarcerea... acasă, pe scena pe care a avut loc inițierea sa în lumea spectacolelor de balet: de la membru al ansamblului la prim-solist. „Revenirea pe scena constănțeană este superbă și plină de emoții deoarece am dansat aici zece ani. Mă bucur nespus să vin aici și să-mi revăd colegii. Toți îmi sunt dragi și îmi amintesc cu mare plăcere de perioada petrecută aici. Cele mai mari emoții le am aici. Această revenire mi-a stârnit amintiri și emoții superbe. Cred că perioada constănțeană a fost cea mai frumoasă din viața mea de dansator. Aici a avut loc și inițierea mea. Am pornit din ansamblu și apoi treptat-treptat am ajuns solist”, a spus Gigel Ungureanu.

Cele 19 momente din gală au avut 28 de protagoniști, celor patru invitați din Sibiu și București alăturându-li-se o parte din artiștii Companiei de Balet a Teatrului „Oleg Danovski”, în componența căreia se regăsesc constănțeni, japonezi, englezi, italieni și greci. Regia spectacolului de gală a fost semnată de Monica Cherecheș.

