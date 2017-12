Meci de orgoliu pentru FC Viitorul

Cu locul 5 asigurat după victoria clară cu ASA Tg. Mureș, scor 6-1, FC Viitorul încheie cel mai bun sezon din istoria clubului în fieful celor de la Dinamo București, partida fiind programată vineri, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), în etapa a 10-a din play-off-ul Ligii 1, pe stadionul din Ștefan cel Mare. Chiar dacă partida nu are o miză deosebită pentru formația de pe litoral, constănțenii și-au propus să încheie campionatul cu un succes. „Pentru noi este un meci important, deoarece contează mult felul în care vom termina sezonul. Va fi o întâlnire echilibrată, cu multe goluri, așa cum au fost toate cu Dinamo. Sunt două echipe cu jucători tineri și talentați și cred că va fi un joc spectaculos. Sunt bucuros că am marcat de două ori în partida cu ASA Tg. Mureș, dar sper ca în Ștefan cel Mare să am o evoluție și mai bună și să ieșim învingători”, a spus Ianis Hagi. Mijlocașul în vârstă de 17 ani, despre care s-a anunțat că a semnat deja un contract cu italienii de la AC Fiorentina, fiind împrumutat la formația de pe litoral, nu știe încă dacă în sezonul viitor va juca în Serie A: „Momentan, sunt la Viitorul și voi vedea când se termină campionatul. Mai este un meci din acest sezon și mă gândesc doar la jocul cu Dinamo. Sunt pregătit însă pentru orice provocare”.

„Au fost mereu meciuri frumoase cu Dinamo, așa ne dorim să se întâmple și de această dată, dar să luăm noi cele trei puncte. Adversarii vor avea o presiune mai mare, pentru că se luptă pentru locul al treilea, iar faptul că vom fi mai relaxați reprezintă un atu pentru noi. Este important că ne-am revenit și vrem să terminăm campionatul cu bine. Pentru FC Viitorul este ceva extraordinar să joace în următoarea ediție a cupelor europene”, a adăugat mijlocașul Ioan Filip, care și-a prelungit contractul cu formația pregătită de Gheorghe Hagi pentru următoarele două sezoane.

Ca și la ultimele trei partide, FC Viitorul va fi condusă de pe banca de rezerve de antrenorul Cătălin Anghel, managerul tehnic Gheorghe Hagi urmând să ia loc în tribună. „Ultima impresie contează mult, astfel că meciul de la Dinamo este extrem de important pentru noi. A fost un sezon foarte bun și vrem să-l încheiem așa cum se cuvine. Sper că va fi un joc frumos, între două echipe care au crescut foarte mult în ultimul an, și sper să obținem victoria, chiar dacă avem câteva absențe importante. Normal că Dinamo își propune să urce pe podium, dar noi nu avem nicio presiune și sper să jucăm bine. Acest campionat reprezintă o experiență foarte importantă pentru noi, cred că am învățat cu toții din ea și sperăm ca în sezonul următor să ne întărim și să avem un joc și mai bun”, a spus Cătălin Anghel.

Antrenorul Viitorului nu-i va avea la dispoziție pe jucătorii tineri din lot, care vor fi lăsați la echipa de juniori A, angrenată în faza finală a Campionatului Național Liga Elitelor U19. Juniorii Viitorului vor înfrunta joi, la Buftea, în penultimul act, de la ora 18.30, pe Universitatea Cluj, cealaltă semifinală, care va începe la ora 16.00, fiind Dinamo București - Ardealul Cluj. Învinsele se vor întâlni sâmbătă, 7 mai, de la ora 15.00, în finala mică, iar marea finală se va disputa în aceeași zi, cu începere de la ora 17.30. Câștigătoarea va reprezenta România în ediția 2016-2017 a UEFA Youth League rezervată echipelor campioane.

