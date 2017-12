Meciul de adio pentru constănţeanul Andrei Pavel

Cel mai bun tenisman român din ultimul deceniu, Andrei Pavel, a trăit momente emoţionante, ieri, cînd a disputat ultimul său meci oficial din carieră, la simplu. Constănţeanul în vîrstă de 35 de ani a pierdut în primul tur al BCR Open România, 3-6, 6-7, în faţa lui Pablo Cuevas (Uruguay), favoritul nr. 8 al competiţiei dotate cu premii în valoare totală de 450.000 de euro. În ciuda înfrîngerii, Pavel a fost ovaţionat de spectatorii prezenţi în tribunele Arenelor BNR din Bucureşti. “Mi-a mereu plăcut să joc la Arenele BNR. Cuevas este un jucător foarte talentat şi foarte bun. Este cu treisprezece ani mai tînăr decît mine şi asta s-a văzut pe teren. Cred că am jucat bine, cu toate că nu am reuşit să mă antrenez prea mult. Mă bucur că am jucat ultimul meci acasă. Asta mi-am dorit. Le mulţumesc din inimă tuturor celor care au venit să mă vadă. Nu am niciun regret şi sînt foarte mîndru de cariera pe care am avut-o”, a spus constănţeanul, cu lacrimi în ochi. Pavel, care are în palmares trei titluri la simplu (Tokyo - 1998, St. Polten - 2000 şi Montreal - 2001) şi şase titluri la dublu (Munchen - în 1999 şi 2005, Hertogenbosch - în 1999, Paris - în 2003, Portschach - în 2006 şi Umag - în 2007) în turneele importante, va avea parte de o retragere de gală, urmînd să joace sîmbătă, de la ora 19.00, un meci demonstrativ în compania fostului mare campion, croatul Goran Ivanisevic. Cea mai bună clasare a lui Andrei Pavel în ierarhia ATP s-a consemnat în 2004, atunci cînd a ocupat locul 13 mondial. Andrei Pavel a strîns în carieră 5,2 milioane de dolari, un record în privinţa cîştigurilor realizate de jucătorii români din tenis.

Din păcate, şi ultimul reprezentant al României, Marius Copil, a părăsit turneul, fiind învins, ieri, în turul secund, de spaniolul Ruben Ramirez Hidalgo, scor 3-6, 7-6, 4-6. Beneficiar al unui wild-card oferit de organizatori, jucătorul în vîrstă de 18 ani, clasat pe locul 546 în clasamentul ATP, s-a ales cu 6.400 de euro şi 20 de puncte ATP. Tot ieri, spaniolii Albert Montanes, favorit nr. 5, 6-1, 6-3 cu Marcel Granollers, şi Santiago Ventura, jucător venit din calificări, au ajuns în sferturi. În schimb, Nicolas Almagro, favoritul nr. 2, a ratat calificarea în sferturi, fiind învins, cu 6-4, 7-6 (7/3), de italianul Fabio Fognini.

La dublu, constănţeanul Horia Tecău şi Marius Copil s-au calificat în sferturi, după ce a învins, ieri, în turul I, cu 6-1, 6-2, cuplul spaniol Oscar Hernandez / Albert Montanes. Copil şi Tecău vor întîlni în sferturi perechea formată din Johan Brunstrom (Suedia) / Jean-Julien Rojer (Antilele Olandeze), cap de serie nr. 3. În sferturi vor evolua şi Andrei Pavel şi Gabriel Trifu, care au cîştigat, aseară, cu 7-6, 6-2, partida cu dublul iberic Ruben Ramirez-Hidalgo / Santiago Ventura.