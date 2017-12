Medgidia - 158 de ani de la atestare

20:56:54 / 07 Septembrie 2014

cetatean de onoare ..... ?

Daca este nascut in Medgidia ...... ce a facut acesta pentru orasul in care s-a nascut pentru a fi numit " cetatean de onoare " ? Despre pregatirea acestuia ... jos palaria .... Dar ce are pregatirea acestuia cu cetatenia de onoare a orasului ? Ce a facut pentru acest oras ? Doar ca in buletin scrie ca s-a nascut in Medgidia ??!! Nu prea vad ce are Pricop cu orasul . Asta este parerea mea .