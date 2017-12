MEDGIDIA - Construcţia Parcului Industrial, din nou în dezbatere publică

Primăria Medgidia va organiza, astăzi, la ora 17.00, la Casa de Cultură IN Roman, o dezbatere publică privind definitivarea raportului de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal în perspectiva construirii Parcului Industrial Medgidia. Primarul Marian Iordache a declarat că îi aşteaptă la dezbatere pe toţi locuitorii interesaţi de acest subiect, care vor să îşi spună părărea. Chiar dacă ideea amenajării unui parc industrial la Medgidia a aparţinut fostului primar Dumitru Moinescu, actualul edil, Marian Iordache, continuă unele proiecte ale fostei administraţii locale, printre care şi amenajarea parcului industrial, care se va întinde pe 600 de hectare de teren, în zona satului Valea Dacilor. Marian Iordache a declarat că în cele şapte luni de cînd se află la şefia Primăriei a intensificat demersurile pentru construirea parcului industrial. „Este un proiect important pentru Medgidia, care va genera mii de locuri de muncă. De aceea, trebuie să luăm măsuri cît mai urgente pentru ca acest parc să fie deschis, mai ales că sînt oameni de afaceri interesaţi să investească în acest parc”, a spus Marian Iordache. El a adăugat că, în ceea ce priveşte crearea locurilor de muncă, mai mulţi oameni de afaceri şi-au manifestat intenţia de a deschide, în acest an, la Medgidia, o fabrică de poliester şi una de lactate, care vor crea cîteva sute de locuri de muncă. Demersurile intense pentru amenajarea parcului au dat roade, drept urmare, primarul Medgidiei a primit, în urmă cu cîteva săptămîni, vizita unei delegaţii chineze, condusă de vicepreşedintele societăţii China International Energy&Material Group Limited, Lin Qin, totodată director al societăţii Zhejiang Zhongcheng Construction Group Co. Ltd. Scopul vizitei delegaţiei chineze la Medgidia a fost de a găsi o serie de oportunităţi de afaceri în municipiu şi în viitorul Parc Industrial care va fi construit pe raza administrativ-teritorială a Medgidiei. În cadrul vizitei, chinezii au declarat că reprezintă o societate puternică, ce doreşte să participe activ la construirea Parcului Industrial Medgidia.