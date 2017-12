Meteorologii anunță temperaturi anormale. Ce se întâmplă cu vremea!

În următoarele zile, vremea va rămâne nefiresc de caldă în Dobrogea, însă încep să își facă apariția precipitațiile. Joi, 11 februarie, vom avea parte de vreme atât cu soare, cât și cu nori, spun specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Temperaturile maxime se vor situa între 9 și 12 grade Celsius, iar minimele între 0 și 3 grade C. Este posibil să plouă. Vineri, 12 februarie, ploile se vor înteți. Maximele vor fi cuprinse între 7 și 9 grade C, iar minimele între 3 și 5 grade C. Sâmbătă, 13 februarie, vremea va fi mohorâtă și va ploua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 12 grade C, iar cele minime între 4 și 7 grade C.