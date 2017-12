Michael Gambon a fost spitalizat

Actorul britanic Michael Gambon, celebru pentru rolul profesorului Dumbledore din seria „Harry Potter”, a fost spitalizat după ce şi-a uitat replicile la repetiţiile de la Teatrul Naţional Londonez, artistul mărturisind că la un moment dat şi-a pierdut cunoştinţa. Actorul în vârstă de 72 de ani a mărturisit că a leşinat după ce l-a cuprins o teamă nemotivată. Totuşi, medicii din cadrul Spitalului St. Thomas, unde a fost internat acesta, nu au găsit nimic în neregulă cu actorul britanic. Vorbind despre acest incident, Michael Gambon a spus că bănuieşte că acest episod are de-a face cu memoria sa. „Era un rol mare. Cred că m-am speriat şi am leşinat. Mi-au făcut o grămadă de analize, dar nu au putut găsi nimic”, a declarat acesta. Nu este prima dată când Michael Gambon are trac. Actorul s-a retras în 2009 din producţia „The Habit of Art”, din cauza problemelor de memorie. Actorul a acceptat în cele din urmă că acest lucru este legat de faptul că îmbătrâneşte şi că problemele de memorie fac să fie dificil pentru el să mai joace teatru.