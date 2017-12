Mii de cazuri de rujeolă - 14 decese!

Numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă în România, până la 20 ianuarie 2017, este 2.319, a anunțat Institutul Național de Sănătate Publică (INSP). Din numărul total de cazuri, s-au înregistrat și 14 decese (5 în județul Arad, 3 în județul Timiș, 3 în județul Dolj, 2 în județul Caraș Severin și 1 în București); un al 15-lea deces posibil datorat rujeolei se află în curs de confirmare/infirmare (județul Caraș Severin). S-au înregistrat cazuri de rujeolă în 34 de județe, cele mai multe semnalându-se în Arad - 517, Carș Severin - 491, Timiș - 325, Mureș - 274, Dolj - 140 etc. La Constanța au fost confirmate 3 cazuri de rujeolă. Cele mai multe cazuri de boală au fost semnalate la copii nevaccinați cu vârste între 1 și 4 ani, respectiv 940. Câte 400 de cazuri de boală au fost semnalate și la copii cu vârste sub un an dar și între 5 și 9 ani.