Miley Cyrus nu mai vrea să fie singură

Turneul său mondial Bangerz este în plină desfăşurare, Miley Cyrus fiind zilele acestea în Germania, dar oboseala şi neîmplinirile personale încep să atârne greu. Se pare că actriţa şi cântăreaţa de 24 de ani vrea să reia relaţia cu fostul ei logodnic, Liam Hemsworth. Cei doi s-au despărţit în luna septembrie 2013 şi, de atunci, lui Miley nu i s-a mai atribuit o relaţie serioasă. ”Miley a încercat să treacă peste episodul Liam. Îi lipseşte. Este o parte din ea care vrea să fie din nou împreună. El vrea să se ţină departe de drama ei”, a declarat o sursă din anturajul vedetei. Nu este însă foarte sigur dacă Liam Hemsworth o vrea înapoi pe Miley Cyrus. Din tabăra actorului au parvenit zvonuri că acesta s-a chinuit destul de mult să o facă să înţeleagă pe logodnica sa că vrea să se despartă...

Miley Cyrus a avut un an excelent în ceea ce priveşte încasările şi toate controversele pe care le-a iscat au fost foarte rentabile. Însă a avut parte şi de multe ghinioane. Are fani care îi fac tot felul de glume proaste şi, în mod constant, Poliţia vine la casa vedetei din California. Are parte şi de admiratori care o hărţuiesc, precum Devon Meek, de 24 de ani, originar din Arizona. Avocaţii lui Miley Cyrus au fost nevoiţi să obţină un ordin de restricţie la adresa tânărului, care a fost, între timp, internat într-un spital psihiatric. Bărbatul a fost prins de mai multe ori pe proprietatea vedetei, dar viaţa acesteia nu a fost pusă în pericol. Miley Cyrus a tras, însă, câteva sperieturi groaznice.