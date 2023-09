Ministerul Finanțelor listează o nouă emisiune de titluri de stat FIDELIS

Ministerul Finanțelor listează la BVB o nouă emisiune de titluri de stat FIDELIS, cu 5 scadențe diferite și în valoare cumulată de aproape 2,4 miliarde lei.

Ministerul Finantelor(MF) a atras 758,2 milioane lei si, respectiv, 329,1 milioane euro, (valori insumand aproape 2,4 miliarde lei – 483 milioane euro) prin a 12-a oferta primara de vanzare de titluri de stat pentru populatie (FIDELIS) derulata in ultimii patru ani prin sistemeleBursei de Valori Bucuresti(BVB).

Astfel, valoarea celor 12 runde de finantare derulate, in perioada iulie 2020 – iulie 2023, la BVB de catre Ministerul Finantelor a ajuns la 20,5 miliarde lei (4,2 miliarde euro).

„Sumele investite in cadrul celei de-a doua editii FIDELIS de anul acesta au demonstrat ca romanii sunt familiarizati cu programul si aleg titlurile de stat lansate de Ministerul Finantelor pentru economiile lor, inregistrandu-se o cerere importanta atat pentru transele in RON cat si pentru cele in EUR. Transa speciala pentru donatorii de sange a atras mai multe subscrieri decat editia precedenta, iar numarul mare de donatori care au venit la centrul mobil organizat la sediul nostru confirma entuziasmul fata de caracterul social al acestei campanii. In total, 1.300 donatori au investit 106 milioane de lei, fata de 1.000 de donatori in campania precedenta. Impreuna cu ROCK FM, care ne-au luat alaturi de ei in campania pentru promovarea donarii, Ministerul Finantelor ofera un parteneriat solid investitorilor care acceseaza aceste instrumente, dar si persoanelor care au nevoie de sprijin prin donarea de sange. Vedem ca editia aceasta a dus la cresterea numarului donatorilor la nivel de Bucuresti cu 35%, fata de aceeasi luna a anului precedent, de la 1.408 la 2.202 donatori”, a declarat Marcel Bolos, Ministerul Finantelor.

„Emisiunile recurente de titluri de stat FIDELIS sunt un succes luand in calcul atat sumele impresionante atrase, cat si faptul ca aceste titluri de stat sunt indicate pentru cei care vor sa faca primul pas in lumea investitiilor, oferind cel mai redus raport castig – risc. Felicitam intreaga echipa implicata in susccesul acestei noi oferte, respectiv echipa Ministerului, consortiul de intermediere si Rock FM, pentru ca impreuna au demonstrat ca romanii au sange de investitor si donator”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Consiliului de Administratie al BVB.

„Asa cum donarea de sange contribuie la imbunatatirea sanatatii, la fel si investitia in active listate la BVB contribuie la imbunatatirea sanatatii financiare. Suntem incantati ca Ministerul Finantelor a creat acest instrument prin care sa-i stimuleze pe romani sa investeasca, dar si sa doneze sange. Interesul ridicat pentru titlurile de stat Fidelis s-a vazut atat in valoare mare a subscrierilor, aceasta fiind a treia dintre cele 12 de pana acum, cat si in numarul de ordine plasate, peste 19.000”, a afirmat Adrian Tanase, Directorul General al Bursei de Valori Bucuresti.

Oferta primara de vanzare a titlurilor de stat FIDELIS a fost intermediata de sindicatul dinBT Capital Partners&Banca Transilvania,Banca Comerciala Romana,BRD – Groupe Societe GeneralesiAlpha Bank Romania. De asemenea, titlurile de stat au putut fi cumparate si prin participanti eligibili.

„Intr-una din cele mai aglomerate perioade din istoria recenta a pietei de capital, care a ridicat definitiv profilul bursei locale pentru investitorii romani si internationali, titlurile de stat oferite prin programul FIDELIS continua sa atraga subscrieri semnificative. Succesul acestei noi emisiuni confirma inca odata resursele pietei locale si apetitul populatiei pentru economisire si investitii la randamente solide cu risc scazut”, a declarat Daniela Secara, Directorul General al BT Capital Partners.

„Ne bucuram sa fim parteneri pentru Ministerul Finantelor intr-o noua emisiune de titluri de stat, care continua demersul de sustinere a comportamentului de economisire si investitii in randul populatiei. Este rolul nostru comun sa asiguram acces usor la piata de capital si sa avansam in normalizarea discutiilor despre educatie financiara investitionala. Iar prin fiecare listare Fidelis, facem un pas inainte in cresterea gradului de constientizare a instrumentelor investitionale si a planificarii financiare”, a declarat Cosmina Plaveti, Managing Director Investment Banking BCR.

„Emisiunile din seria titlurilor de stat Fidelis au ajutat la cresterea segmentului investitorilor individuali al bursei de la Bucuresti, avand in vedere ca o parte din subscriitori sunt la prima interactiune cu ceea ce inseamna achizitia unor valori mobiliare. Pentru investitorii cu vechime, titlurile de stat constituie, pe de alta parte, un instrument de optimizare util managementului de portofoliu, iar, pentru Ministerul Finantelor, titlurile de stat Fidelis pot fi considerate modalitati semnificative de finantare pentru care exista deja o cerere importanta si stabila pe piata financiara romaneasca. In plus, transa donatorilor de sange a avut si de aceasta data de un real succes, dovedind faptul ca investitorii individuali apreciaza aceasta componenta sociala oferita de emitent”, a declarat Irina Neacsu, Director Executiv Corporate Finance, BRD – Groupe Societe Generale.

„Programul Fidelis a reusit sa castige atentia publicului, transformand emisiunile de titluri de stat intr-o optiune tot mai apreciata. Titlurile de stat se evidentiaza prin simplitatea lor, ceea ce le face usor de inteles chiar si pentru cei mai putin familiarizati cu conceptul de investitii, oferindu-le clientilor de retail o modalitate facila de a-si investi economiile si de a-si diversifica portofoliile”, a declarat Emilian Dobran, Director Equity Trading, Alpha Bank Romania.

Oferta a fost derulata in perioada 17 – 28 iulie, interval in care romanii au plasat 19.156 de ordine de subscriere atat pentru titlurile de stat denominate in lei, cat si pentru cele in euro.