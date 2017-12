Ministrul Mihnea Costoiu, audiat ca martor în dosarul licenţelor IT pentru şcoli

Ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Mihnea Costoiu, a venit astăzi la DNA pentru a fi audiat ca martor în dosarul de corupţie privind închirierea de licenţe IT pentru şcoli, pentru care s-au plătit aproximativ nouă milioane de euro. Mihnea Costoiu nu a făcut nicio declaraţie la intrarea în sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), unde a ajuns în jurul orei 14.00. Potrivit unor surse judiciare, Mihnea Costoiu a fost chemat la DNA pentru a da declaraţii în calitate de martor în dosarul privind închirierea de licenţe IT pentru şcoli, în care se fac cercetări in rem pentru trafic de influenţă, abuz în serviciu, dare şi luare de mită. Tot astăzi este audiat la DNA şi fostul şef al Secretariatului General al Guvernului Eugen Bejenariu. În acelaşi dosar au fost audiaţi, ieri, Ioan Cordoş, fostul secretar de stat din Ministerul Comunicaţiilor, şi Sorin Eftene, fostul director general interimar al Microsoft România. Procurorii l-au audiat, săptămâna trecută, şi pe şeful Secretariatului General al Guvernului, Ion Moraru, iar luni acesta a mers la DNA pentru a duce mai multe documente privind licenţele IT pentru şcoli.