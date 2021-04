Mircea Rednic: Suntem obligaţi, ca să sperăm la play-off, să câştigăm cele cinci meciuri

Antrenorul formaţiei FC Viitorul Constanţa, Mircea Rednic, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că echipa sa este obligată să câştige toate meciurile din sezonul regulat pentru a avea speranţe la un loc care să-i permită calificarea în play-off-ul Ligii I de fotbal.

"E un meci greu, nu mai avem timp de calcule. Au rămas patru meciuri, plus unul restant cu Iaşi. Suntem obligaţi, dacă vrem să mai sperăm să ajungem în play-off, să câştigăm cele cinci meciuri. Ne aşteaptă un meci greu, cu o deplasare lungă. În plus, sunt îngrijorat de cum va arăta terenul. Au fost ploi, a nins şi terenul sigur nu va arăta bine. Mai mult ca sigur va fi un meci de luptă, două echipe care îşi doresc foarte mult să câştige. Am văzut o schimbare la cei de la Sibiu, de când a venit Ciobotariu acolo", a declarat Rednic.