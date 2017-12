Mireasa bătută, PNL, şi ginerele mahmur, PD-L

În timp ce Băsescu îi cataloghează pe unii dintre miniştrii liberali ca fiind nişte imbecili, fără a da, desigur, nume, pentru că se jenează, nu-i aşa?, Bogdan Olteanu şi Eugen Nicolăescu fac curte pedeliştilor! Urmînd exemplul lui Valeriu Stoica, pe care îl pot suspecta că face jocurile mediatice ale preşedintelui Băsescu, pe care nimeni nu-l poate egala în materie de sforării politice, cei doi au repus pe tapet subiectul legat de refacerea Alianţei D.A. Ca şi cum s-ar afla în postura peştelui care se zbate pe uscat, PNL ţipă cel mai tare şi tînjeşte după “binefacerile” unor înţelegeri politice pe care Traian Băsescu le-a călcat în picioare la scurt timp după ce şi-a văzut sacii în căruţa de la Cotroceni! Sincer vorbind, la acest capitol, mă aşteptam la mult mai multă demnitate din partea conducerii centrale a PNL, pentru că, de la început, am considerat că ieşirea în decor a lui Valeriu Stoica nu a fost decît o “micuţă şi nevinovată” diversiune politică. Domnul Bogdan Olteanu, preşedintele liberal al Camerei Deputaţilor, pune condiţia ca PD-L să se distanţeze de Traian Băsescu, singurul obstacol consistent, înţeleg eu, în calea refacerii mariajului lor politic. Sînt sigur că, la această oră, preşedintele nu se mai bucură de o susţinere totală în interiorul PD-L. Cu siguranţă, după întîmplăriile stranii de la alegerile locale din Bucureşti, Constanţa şi Iaşi, există nuclee de nemulţumiţi, care, aşa cum se întîmplă la noi, frecvent chiar în PD-L, aşteaptă momentul prielnic al desprinderii de un lider sau altul. Băsescu i-a “ căpăcit” pe mulţi în partid ca să trăiască liniştit cu senzaţia înşelătoare că este iubit şi adulat de toată lumea. A mai făcut greşeala asta unul, care, imaginîndu-şi că are toată ţara la picioare, a sfîrşit împuşcat lîngă un gard din Tîrgovişte! Prin intervenţiile sale repetate şi brutale în treburile interne de partid, Băsescu şi-a atras antipatia mai multor pedelişti din întreaga ţară, chiar dacă nemulţumirile acestora răzbat, din motive lesne de înţeles, izolat. În primul rînd, foarte mulţi suportă şi acum cu dificultate povara suplimentară a siglei PLD, partid cu care au fost obligaţi să fuzioneze pentru ca Traian Băsescu să-l recompenseze cumva pe Theodor Stolojan, cel care a jucat alături de domnia sa în piesa “ Bolnavul închipuit”. În urma încrucişării cu filialele lui Stolo, Partidul Democrat şi-a pierdut practic identitatea. Pe de altă parte, clinciurile dintre Băsescu şi Blaga, în spatele căruia se află un segment important din partid, se vor resimţi, cu efectul lor negativ cu tot, cît de curînd în interiorul PD-L. Poate chiar în preajma alegerilor prezidenţiale, dacă nu cumva mai repede… Deloc întîmplător, preşedintele s-a apropiat mai mult de gruparea condusă de Stolojan. Chiar în PD-L Constanţa, ca să dau un exemplu, semiliberalii sînt împinşi din spate în diverse funcţii de conducere, salturile făcute, în ultima vreme, de domnii Constantin şi Iustian fiind elocvente în acest sens. Într-un tîrziu, nu ştiu care, lui Băsescu i s-ar putea trage de la duşmănia pe care i-o poartă, justificat, spun eu, Vasile Blaga. Evident, pe fondul gafelor şi rateurilor oamenilor preşedintelui în teritoriu, grăitoare fiind debandada generată de măsurile arbitrare luate de Elena Udrea la Constanţa şi Mangalia. Deocamdată, aflîndu-se în cădere liberă, Băsescu şi PD-L sunt obligaţi de soartă să navige în aceeaşi barcă. Cu alte cuvinte, pînă la alegerile parlamentare, e greu de crezut că preşedintele poate fi sacrificat de dragul unei alianţe în care oricum nu mai crede nimeni. Dacă va continua să scadă în sondaje, atunci, cu siguranţă, “tata mare” s-ar putea să aibă o mare problemă, mai ales dacă Boc, întrecîndu-se pe sine, îi va spune:” Traiane, eşti cel mai bun”. Aşa a păţit Petre Roman… Am mai spus într-un comentariu, în politică, dictează şeful haitei. Adeseori însă, într-un moment de slăbiciune, şeful haitei sfîrşeşte sfîrtecat de lupii tineri. Şi nu putem spune că Blaga este bătrîn. Cu sau fără Traian Băsescu, alianţa lui peşte prăjit nu mai are pic de credibilitate. Doar proştii şi naivii ar mai paria pe un mariaj politic compromis total în urma unor scandaluri de pomină. În altă ordine de idei, ar fi de-a dreptul caraghios să aşezi din nou mireasa ciufulită şi învineţită la ochi, PNL, lîngă ginerele mahmur şi bătăuş, PD-L, spunîndu-le simplu “ Zîmbiţi, vă rog!”